前總統馬英九辦公室表示，馬英九今(26日)晚將啟程前往歐洲，赴義大利羅馬參加美國聖母大學基奧全球事務學院院士會議，之後再轉往英國倫敦，參訪牛津大學，並於牛津辯論社發表演說。

馬辦指出，聖母大學基奧全球事務學院院士為來自全球各領域的頂尖人士，愛爾蘭前總統麥克艾利斯、牛津大學名譽校長彭定康即為該院士，馬前總統自2018年起受聘為院士。今年的院士會議將於28日在羅馬召開，對基奧全球事務學院的院務發展計畫提供諮詢與建議。

在羅馬期間，馬英九也將參訪梵諦岡博物館等著名景點，並欣賞刻正於我駐教廷大使館展出的「世界的光–臺灣當代藝術展」。

10月29日馬英九將轉赴英國倫敦，30日與美國聖母大學倫敦國際中心的學者及研究生會晤座談。31日參訪牛津大學，拜會校長李察森女士並將以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說。馬辦表示，牛津辯論社創立於1823年，為全球最負盛名的辯論社團。

馬辦指出，馬英九此次歐洲行共8天7夜，預計於11月2日晚間返國。本次是馬前總統卸任後第7次出訪，前6次為2016年11月分別訪問馬來西亞及美國，2017年2月、2017年11月、2018年4月訪問美國，以及2019年6月訪問新加坡。

(中時 )