華盛頓主場球迷迎接久違的世界大賽。（美聯社）

世界大賽終於回到闊別86年的華盛頓特區！26日的第3戰，賽前美國國歌令主場觀眾格外感動。國民雖然士氣高昂，碰上太空人強投葛倫基(Zack Greinke)卻打得不順。國民先發投手桑契斯(Aníbal Sánchez)則是投得很辛苦，葛倫基4.2局失1分，桑契斯撐到5.1局，退場時太空人4比1暫領先。

葛倫基今年季後賽只有1場投滿5局，其餘都是被提前換下，此役5局下兩人出局，國民長打攻占二三壘，觸動太空人換投的警鈴。第2戰就因為太空人第7局才換掉先發，牛棚接不上而忽然崩潰。此役太空人牛棚成功幫葛倫基解圍，阻止悲劇重演。

國民前6局都有人攻占得點圈，葛倫基5局沒滿就用掉95球，可見國民打者還是很黏，但遲遲打不出致命一擊，僅靠羅布斯(Victor Robles)三壘打送回1分。

太空人積極搶攻，頻頻以盜壘小幅推進，讓國民捕手鈴木清疲於應付。太空人沒有打出大局，但積少成多取得戰果。國民桑契斯的失分原本還在可接受範圍，直到奇利諾斯(Robinson Chirinos)第6局轟出陽春炮，桑契斯累積失4分退場。

(中時電子報)