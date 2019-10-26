新北市副市長謝政達體驗足球闖關活動，與小朋友呈現超萌身高差。（譚宇哲攝）

新北市親子足球運動會今天在新莊田徑場登場。（譚宇哲攝）

新北市親子足球運動會今天在新莊田徑場登場，系列活動除有超過百場幼兒足球賽，還有射門小子、足球迷宮、足球保齡、足球神射手、大球推推樂等闖關活動，吸引1200位親子到場同樂，幼兒園的小小足球員在場上賣力逐球競賽，萌度破表，大人小孩都直呼「好好玩！」

新北市副市長謝政達今天上午出席活動開幕儀式，現場與幼兒園小小足球員們大跳全球流行兒歌《Baby Shark》暖身操，並親自下場體驗闖關活動，身高186公分的謝政達與身高僅100公分初頭小朋友呈現超萌身高差，2人合抱大足球闖關，謝政達全程躬著腰，模樣逗趣。

謝政達說，新北市連續15年舉辦幼兒足球聯賽系列活動，培育幼童對足球的興趣，今年特別擴大舉辦「親子足球運動會」，希望用遊戲闖關的方式增加運動趣味性，很開心大家可以一起來體驗足球運動。

新北市親子足球運動會有超過百場幼兒足球賽。（譚宇哲攝）

新北市體育處表示，今年活動首創親子足球運動會，活動以預先線上報名為主，才開放短短3天就額滿，現場另有劇團、魔術、造型氣球、童玩體驗、文創、美食、胖卡車攤位等，讓親子既能運動又可以欣賞表演、享用美食，共度美好足球時光。

體育處表示，另還有4區的系列聯賽持續報名中，總決賽將於11月30日再度回到新莊田徑場，歡迎至體育處官網公告區下載報名簡章。

新北市親子足球運動會有超過百場幼兒足球賽。（譚宇哲攝）

(中時 )