劉育仁、各務孝太曾合作過《下半場》，再次攜手合作有種「異鄉再見老朋友」的熟悉感。

吳念軒、宋緯恩、劉育仁、各務孝太、范姜彥豐、簡伯廷、李齊等新生代男星主演。

7位主要演員已開始進行密集籃球訓練。

宋緯恩、范姜彥豐、李齊飾演恆星高中學長組，自認顏值最高的一組。

吳念軒飾演罹患罕見疾病卻一心想成為籃球高手的男主角。

繼運動勵志電影《下半場》後，以籃球運動為題材的《違反校規的跳投》，由吳念軒、宋緯恩、劉育仁、各務孝太、范姜彥豐、簡伯廷、李齊等新生代男星挑樑主演，7位小鮮肉演員一字排開平均身高185公分，高挺帥氣、架勢十足。

《違反校規的跳投》找來曾以《紅衣小女孩2》、《翻牆的記憶》分別入圍金馬獎最佳新演員奬及金鐘獎最佳男配角獎的吳念軒，曾參與電影《下半場》的劉育仁、各務孝太，以及宋緯恩、范姜彥豐、簡伯廷、李齊等新生代男星主演，7人一字排開不但顏值破表，平均身高185公分更是傲視群倫，已展開籃球集訓的他們，在球場上帥度百分百，讓女性工作人員心跳加速、大飽眼神，大喊這樣住在劇組也甘願。

吳念軒在片中飾演罹患罕見疾病卻一心想成為籃球高手的男主角，過去拍戲時曾苦練過拳擊，現實生活中也剛挑戰完「三鐵」，雖然平日不常打籃球，但和同門且球技精湛的宋緯恩合作，讓他特別自信：「靠著意志力、決心和演員彼此之間的鼓勵，一定能順利完成拍攝的！」劉育仁、各務孝太各自有踢足球、玩滑板、打排球和跑馬拉松的經驗，再次攜手合作則有種「異鄉再見老朋友」的熟悉感。

畢業於台北醫學大學牙體技術系的范姜彥豐，大學時是籃球系隊，參加名模比賽亞軍出道後，也始終維持每週兩天打籃球的好習慣，第一次見到共同演出的「隊友」李齊時印象格外深刻：「他長得好像彭于晏，身體素質好又壯！」演員中，李齊、簡柏廷都是從小學音樂的小提琴家，不但拉一手好琴，籃球球技也令人刮目相看。

目前7位主要演員已開始進行密集籃球訓練，范姜彥豐投籃精準、流露球霸氣息，像極片中飾演的籃球校隊隊長；吳念軒、宋緯恩片中飾演學長學弟，宋緯恩雖然常以學長身分「電」吳念軒，但兩人私下常相約練球，展現同經紀公司的絕佳感情與默契；在教練解說球場上常有球員刻意假摔製造犯規時，自帶喜感的各務孝太立即當場親自示範，讓教練忍不住笑說：「有他在不用擔心會輸球，演技100分。」

七十六号原子及台灣大哥大myVideo、電通安吉斯集團投資的電視電影《違反校規的跳投》，由曾以短片《FALLEN》獲高雄48小時拍片計劃首獎的新生代導演李若辳執導與貴金影業製作。擅長以奇幻手法刻畫現實事件，畫面色彩濃烈，極具個人風格的李若辳，平日就熱愛運動及動漫，接下以籃球為題材的青春校園片《違反校規的跳投》，除了深受片中主角們如何經由籃球運動找到個人成長意義及追尋夢想而感動外，也在陪伴主演群練球時，再次重溫學生時代馳騁球場的美好時光。

(中時 )