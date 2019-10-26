《江湖無難事》是姚以緹入行13年來第1部喜劇片，在片中飾演忽男忽女的千變模樣，深受觀眾喜愛和好評，更入圍本屆金馬獎最佳女配角獎，實力不容小覷。姚以緹一改過往冰山美人的形象，在新作《江湖》片中一人分飾三角，演出大哥的女人香耐鵝、變裝皇后小青以及死屍，故事荒謬幽默，讓觀眾看到她私下深藏不露的搞笑魂。她自曝拍完《江湖》發覺原來喜劇這麼累人，「很多細節都想顧好，我每顆鏡頭演完都會去看回放，看看自己是否有抓準節奏。加上拍片時間不長，現場大家很多即興發揮的戲碼，所以要不斷嘗試，看能不能碰出新火花，非常燒腦」。

姚以緹不顧形象扮演死屍大體與喪狂活屍，對她來說困難之處在於特殊化妝起碼都要花費3小時以上，但她樂在其中不覺得辛苦，更透露：「劇組會包紅包給我（去晦氣），我從來沒有一部戲能拿這麼多紅包！」對於殭屍的呈現，姚以緹還與導演高炳權討論，「是想要《毀滅倒數28天》喪心病狂的那種，還是《末日之戰》有人性的殭屍，最後他還是選擇前者」，相當用心。

姚以緹（右二）不計形象飾演變裝皇后，與梁赫群（左起）、黃迪揚、邱澤搞笑演出《江湖無難事》。（華映娛樂提供）

姚以緹（中）精心排練，完美演出變裝皇后表演秀。（華映娛樂提供）

而姚以緹演出變裝皇后前，她看了很多遍經典歌舞狂作《搖滾芭比》及多部相關紀錄片，參考角色具備的氣勢和習性。片中一場表演秀更實際與和變裝皇后討論表演內容，希望在開拍前做好萬全準備，沒想到到了片場才發現「多了一根鋼管」，雖然導演覺得不用也無妨，但姚以緹怎麼想都覺得「小青」絕對會使用，放在那邊不用很不自然，於是自告奮勇地與排舞顧問臨時重新討論表演走位，「當下有點情緒，一方面很謝謝導演信任，但也得靈機應變」，最後姚以緹爬上爬下帶來完美演出，「隔天醒來發現脖子以下、腳踝以上的身體『癱瘓』不是自己的，完全動不了，搞得很像前一天練拳擊一樣酸痛」。她憶起拍片回憶笑料不斷，尤其是一場與舞群在後台的戲，現場每個變裝皇后你一言我一句的即興發揮，超神展開的幽默讓「我很感謝他們，因為有他們在這場小青第一次亮相出場的戲，這個角色才成立」。

《江湖無難事》是姚以緹入行13年來第1部喜劇片，她以此片入圍金馬獎最佳女配角。（盧禕祺攝）

談起自身的感情生活，一直以來身邊不乏追求者，不過對於進入一段關係她坦言需要時間和契機，不輕易戀愛，她說年輕的時候太快投入、也受過一點傷，所以到了現在這個階段則習慣慢慢相處觀察，「我個性會想很多，小劇場非常多，起碼都要（觀察）半年以上，最重要是可以聽懂彼此的話，就像Soulmate（靈魂伴侶）一樣契合。不過如果中間遇到男女價值觀有所不同的人，那就默默離場，不勉強改變彼此個性」。問起在感情中屬於哪一類型，她說自己屬於是小女人，雙魚座談起戀愛會把時間和心力都放在對方身上，還大開玩笑說「就像（片中）的『死屍』一樣配合到底！」

(中時 )