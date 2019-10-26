「惡漢」巴克利這次完全不給勇士「浪花弟」留下任何情面！在勇士122比141慘遭快艇修理之後，克雷湯普生上到《TNT》節目接受訪問，沒想到巴克利竟然當面直接怒噴浪花弟，「你的球隊打得太垃圾了！」也讓現場氣氛頓時很尷尬。

可是巴克利仍沒打算放過克雷湯普生，「原本我以為勇士有機會排在西區第7或第8位置，但是現在看來，我或許錯了，勇士根本連季後賽都進不了。」浪花弟只好回應，「我們接下來4、5年內還有機會奪冠，我對年輕隊友很有信心。」

沒想到巴克利直接回嗆，「我當然希望你可以早點傷癒復出，但你這樣說是錯的，我認為你們的奪冠窗口已經關上，而且進攻端表現太弱了。」事實上巴克利並未說錯，勇士首役除了柯瑞與羅素，其他球員進攻表現都很差，甚至算是軟弱。

但在防守端問題更嚴重，因為勇士開幕戰竟讓快艇輕鬆拿下141分，創下勇士總教練科爾接掌兵符後的單場失分最多紀錄，就連卓雷蒙格林賽後都用髒話「問候」自家球隊表現，看來連5年闖進總冠軍賽的勇士，如今早已喪失王者風範。

(中時電子報)