賴清德輔選前夕，探視余天女。照片：曾薏蘋攝

賴清德輔選前夕，探視余天女。照片：曾薏蘋攝

賴清德探視余天愛女余苑綺。（張鎧乙攝）

李亞萍淚奔說明愛女余苑綺病況。（張鎧乙攝）

前行政院長賴清德日前返國後準備開始輔選任務，不過返國展開輔選行前，他先到醫院探視民進黨正國會的新北市立委余天的女兒余苑綺；賴清德受訪表示，余委員目前現在可以說是蠟燭兩頭燒，本來選情選情應該是沒有問題，但是現在壓力一定非常大。

余天女兒余苑綺癌症復發，賴清德今上午前往榮總探視，賴清德還包了一個紅包，希望余苑綺早日康復。

正國會在民進黨內，一直與新潮流不對盤，在總統初選期間，力挺蔡英文總統，更對「蔡賴配」很有意見，這次賴清德展開國內輔選前夕，第一個就是跑來就來探視余苑綺。

賴清德表示，余天委員因為原愛女心切的愛女，潸然落淚，這種父母全身之情，令他非常非常感動。今天特別來給苑綺祝福，希望榮總的特別醫療能夠讓他早日康復，也要跟余天及大嫂加油打氣。

他說，他也知道，余委員目前現在可以說是蠟燭兩頭燒。一方面要到醫院來照顧愛女，一方面自己的選舉進入越來越激烈的狀況，那本來選情應該是沒有問題，現在不巧，台灣民眾黨就在這個選區提名候選人，這對余大哥來說，一定是一個非常大的壓力。

賴清德說，因此要呼籲鄉親，大家一起為余天大哥、雅萍姐的愛女余苑綺集氣，祝福苑綺早日康復，樂迷及支持者替余大哥分憂解勞，盡最大的心力，讓住院時，一家都能順利。

他表示，這場選舉，余天能夠順利當選連任，不要發生遺憾的是，特別特別拜託大家。

賴清德明天將開始第一個國內輔選行程，彰化立委黃秀芳搶頭香，賴將出席萬聖節泡泡派對活動，為黃造勢；被問到是否開始為黨內同志個選區輔選？賴清德說，這些都交給黨中央安排，他今天是來探病。

被問到「蔡賴配」，賴清德一慣回應大家「謝謝」。

李雅萍探視後受訪忍不住哭泣表示，賴院長也是醫生，來探視苑綺也給了很多很好的意見，希望余苑綺能夠經過這次考驗，勇敢、堅強，所有朋友都能幫苑綺集氣，希望能夠度過。

(中時 )