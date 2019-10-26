熱情支持者搖旗高喊「凍蒜」，把三峽市場擠得水洩不通。（許哲瑗攝）

林金結今上午邀請馬英九一同到三峽市場掃街，沿途熱情攤商夾道歡迎。（許哲瑗攝）

不少民眾上前合影。（許哲瑗攝）

馬英九也在林金結三峽競選總部的牆上，留下「馬到成功」四個字，祝福立委選戰旗開得勝。（許哲瑗攝）

馬英九說，國民黨絕對力挺自家候選人，這仗可能難打，但我們有信心！。（許哲瑗攝）

眾人也高舉國旗齊喊「韓國瑜凍蒜！」、「林金結凍蒜！」。（許哲瑗攝）

兩人穿戴起圍裙和手套，擔任「一日烘培師」，體驗製作三峽名產金牛角的樂趣。（許哲瑗攝）

前總統馬英九今上午至新北市三峽區，陪同國民黨新北市第10選區（土城、三峽）立委參選人林金結掃街，受到沿途攤商夾道歡迎，由於同選區除了藍綠陣營外，還有郭家軍推派的參選人加入角逐，恐瓜分藍營選票，面對媒體追問是否勸「好朋友」退出？馬英九說，國民黨絕對力挺自家候選人，這仗可能難打，但我們有信心！

2020選情加溫，林金結今上午邀請馬英九一同到三峽市場掃街，沿途熱情攤商夾道歡迎，搶著合照握手，還有高齡83歲的阿嬤特地拄著拐杖，站在門口搶拍照，眾人搖旗高喊「韓國瑜凍蒜！」、「林金結凍蒜！」把現場擠得水洩不通，接著兩人穿戴起圍裙和手套，擔任「一日烘培師」，體驗製作三峽名產金牛角的樂趣，推銷三峽觀光。

馬英九也在林金結三峽競選總部的牆上，留下「馬到成功」四個字，祝福立委選戰旗開得勝。

受訪時媒體問及，該選區除了藍綠陣營外，還有郭家軍推派的子弟兵李縉穎來角逐，且日前鴻海董事長郭台銘也曾赴三峽陪同掃街，是否會勸「好朋友」退出？馬英九強調，無論如何，國民黨支持自家提名候選人，絕對力挺林金結，或許這會是艱困的一仗，但國民黨有信心。

林金結則指出，這是一場艱困的選戰，對手不但是現任立委，有民進黨中央資源挹注，再加上郭家軍攪局，大綠、小綠的雙重夾擊之下，藍營腹背受敵，另外，郭家軍推派的參選人到底是支持中華民國派的郭台銘，還是支持陳水扁的主治醫師墨綠的柯文哲，這會讓選民產生認知的混淆，不過有了馬總統的一路支持，相信定能一馬當先、馬到成功。

(中時 )