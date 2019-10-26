台中一名媽媽摸了15歲兒子身體之後，再摸11歲女兒一下，不料女兒情緒突然崩潰尖叫，還試圖輕生，經爸親報案，妹妹慘淪哥哥性奴3年的痛苦經歷才曝光。

這起兄妹亂倫性侵案，起因於哥哥沈迷網路色情片，在性慾無處發洩情況下，從2010年七月起，就趁父母不在家時，威脅當時年僅11歲的妹妹就範，對其每周性侵1至2次，妹妹14歲之前共被哥哥性侵184次，哥哥滿18歲之前18次，滿18歲之後1次，3年來總計203次。

最後之所以曝光，是妹妹見媽媽的手，先摸了哥哥再摸她，情緒突然崩潰才曝光。台中高分院審理時發現，哥哥滿18歲後還性侵妹妹1次，屬成年犯行，故發回中檢重新起訴，由台中地院另行審理。

台中地院法官指出，妹妹長期在家裡遭哥哥性侵，家長卻未處理阻止，以致被害人身心受到極大傷害，還希望哥哥至少被關2、3年，且至今都不願回家，「家」顯然已成為她的惡夢，最後將哥哥依妨害性自主再判3年6月徒刑，另之前被判的4年6月定讞，待日後兩案均定讞即可聲請合併執行。

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