兩人演夫妻檔。公視提供

蔡阿炮（左1）與謝瓊煖（左3）開設柑仔店，是聚落裡眾人最溫暖的依靠。公視提供

蔡阿炮（左2）是聚落裡的大家長，排解大小紛爭。

蔡阿炮劇中矽肺病發作，掙扎爬向氧氣筒求救。

兩人演夫妻檔。

謝瓊煖劇中無法說話，丈夫蔡阿炮矽肺病發身亡，悲痛叫喊出聲。

公視時代生活劇《苦力》上週收視突破新高，第23集收視率1.29、第24集收視率1.45，累積觸達人數70.97萬，創下播出最高收視紀錄。

今（26日）晚最新劇情更催淚，深受觀眾喜愛的聚落大家長「福伯」蔡阿炮與「福姆」謝瓊煖將面臨生離死別，預告一出，網友們哀號聲不斷，紛紛留言喊話「不要福伯領便當」，令蔡阿炮相當感動角色的成功。謝瓊煖戲裡角色天生聾啞，播岀以來沒有任何一句台詞的她，將在這場戲裡悲痛叫喊出聲，精湛演技令人動容，許多忠實觀眾更是捨不得「不想要完結篇的到來」。

《苦力》除了年輕輩的主演們受到矚目，深受觀眾激賞的還有「福伯」蔡阿炮與「福姆」謝瓊煖這對暖心夫妻，蔡阿炮飾演退休礦工，得了嚴重的矽肺病。他坦言，初期與導演李岳峰曾討論過3個角色，選定演「福伯」的原因竟是「因為最不適合我」，他自嘲：「很少看到得矽肺病的病人像我這麼胖的。」隨後他解釋，「論角色外型與年齡，一開始我跟導演的確都覺得不大適合」，最終說服自己的關鍵在於「就是個挑戰」。

為了詮釋矽肺病病人，蔡阿炮下足功夫，「福伯的發聲系統要跟常人不一樣，要變成發氣聲，讓觀眾感覺到他的身子很虛弱」，戲播出後，證明我和導演的顧慮都太多了，劇中他對聚落這群人無私的關懷與照顧，讓角色的感染力更勝外型，「有做到這一點，我深感榮幸，也很感動被觀眾肯定」。

金鐘戲劇女配角謝瓊煖在《苦力》挑戰演出天生聾啞的「福姆」，沒有台詞的她，需要靠大量的肢體動作及手語來表現角色情緒，她表示，一開始只曉得角色是柑仔店老闆娘，後來才知道要演聽不到、無法開口說話的聾啞人士，「有先上網找手語影片學單字，以前人不太會學手語，所以福姆的手語不算正式手語，是比較生活化的」，她印象深刻導演最喜歡在片場開她玩笑：「妳都沒台詞，這次最好賺！」

謝瓊煖與李岳峰導演結緣在2003年演出《家》，當時她才剛開始接演電視劇，導演更是她的台語啟蒙老師，導演出了名的會依據現場情況改對白，到了現在依舊沒變，謝瓊煖說，導演很常在現場出考題，「這一場看妳想要怎麼演？」謝瓊煖坦言，接導演的戲都是戰戰兢兢的，感謝相信她的演技，「只要導演找我演，就算演路人，我也會一口答應」。

這場重要的「發便當戲」在拍攝時有一個意外插曲，蔡阿炮表示，「這場戲瓊煖為了要救回我，她是把我抱起來搥胸又搥肚子，當她悲痛萬分叫喊出聲音時，我肚子裡忍很久的氣體也整個洩出來『噗』超大一聲，在場氣氛原本已凝結到冰點，最後所有人忍不住爆笑出來」。

至今回想起來，他仍覺得不好意思：「當時可能吃太飽，肚子一直在翻攪不太舒服，過程中刻意忍卻沒忍住，是我最悲慘也最好笑的一場戲。」謝瓊煖則說，「本來有忍住不敢笑，砲哥一笑大夥才敢放聲大笑」。

劇組團隊今（26日）晚邀來演員蔡昌憲、蔡阿炮、廖錦德現身映後直播。公視時代生活劇《苦力》每週六晚間9點至11點連續播出兩集，於公視主頻、公視台語台首播。

(中時 )