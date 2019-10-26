國民黨總統參選人韓國瑜鼓勵大學生、碩士生花1年時間出國遊學，所有經費他會想辦法解決，蔡英文總統26日在台中市受訪時表示，韓市長先前也講過故宮文物要一次展出、到高山蓋升旗台，還說要到太平島挖石油，她強調，韓已經是總統候選人，講政策要經過比較完整評估跟規劃，不然支票開越大，將來跳票可能性會越大。

此外，對行政院長蘇貞昌諷刺前總統馬英九在照妖鏡下如同「魔鬼現形」的說法，蔡總統說，蘇院長想表達整個事件發展過程中，看到比較不尋常事情，過程當中現在被質疑的幾位，是不是應該對我們社會大眾來是釋疑，蘇院長提醒社會大眾案件發展中有一些鑿痕。

至於，前行政院長賴清德到美國訪問行程是否為總統大選分進合擊，「蔡賴配」有無可能？蔡總統說，她的答案還是一樣，強調「民進黨是團結的！」全黨人士這一次要在選舉中打出最好成績，繼續執政，國會過半，改革轉型及升級計畫，可以有更長的時間完成實施，至於副手人選我們會在最適當時間公布，提出最佳組合。

蔡總統來台中一周三次，是否對選情特別關切？蔡總統說，有些活動放在台中，屬全國性活動，台中地點最合適，也笑著對站在兩旁的拚連任的立委黃國書與張廖萬堅說，「他們都不太承認他們選舉告急」，希望台中打出最好成績。

＃2020大選、＃蔡英文、＃韓國瑜

(中時 )