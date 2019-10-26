陪伴淡水人21年的一信陸橋，18日起進行陸橋拆除工程，目前陸橋階梯結構已拆除，明起開始進行橋梁體拆除，新北市工務局表示，27日晚間11時至28日上午6時將針對中山路及文化路口進行全線車道封閉，用路人須改走新生街、中正路及學府路通行，拆除工程預計31日完成。

建於1998年的淡水一信陸橋位處車流量大的中山路、文化路口，是當地著名地標，但因橋墩與階梯占用到私人土地，地主2年前提告淡水區公所，經調解後仍必須拆橋還地。

工務局養工處表示，陸橋拆除工程將分5階段進行，其中僅有「大梁拆除吊離工程」階段於27日晚間11時至28日上午6時進行中山路及文化路口全線車道封閉，其餘階段皆未影響車道，提醒民眾在施工封閉期間配合義交指揮，並提早於淡金公路通行，或改由新生街、中正路及學府路通行。

交通局日前也已完成周邊標示號誌及行人穿越道設施，一信路橋拆除後，行人要過馬路，可依照號誌通過斑馬線。

(中時 )