李亞萍、余天夫妻與大女兒余筱萍、小兒子余翔銓26日現身榮總，二女兒余苑綺自直腸癌復發後首次化療，李亞萍心情看似平靜，但在透露余苑綺現況又忍不住淚崩，「我只是希望苑綺能夠經過這一次的考驗，經過這一切，她能夠勇敢，她能夠堅強，然後所有的朋友可以幫她集氣，我相信有大家的集氣，她應該會度過的。」她提及二女兒將會進行一年半的治療。

談到余苑綺首次化療心情，李亞萍語帶淚意，「她比我堅強，她說不會在我面前掉一滴眼淚，因為她不要讓我再難過。」說到這裡，一旁的余天忍不住老淚縱橫，嘴裡安慰妻子，但臉上止不住淚水，「不要哭了。」李亞萍痛心表示：「她比我堅強，可是我所知道的，她先生有講，她每天都躲在棉被裡面哭，因為她剛出生的孩子才10天左右，連媽媽的面都沒有看到。」

余天（左）、李亞萍夫妻談女兒現況淚崩。（吳維書攝）

榮總院長現身說明余苑綺病況，「第一時間組成七人專家小組，由外科、胸腔、營養、泌尿等科來協助，現在有大概方向，正在治療中。」余苑綺2014年罹患直腸癌，經過12次化療終於痊癒，並在2017年喜迎女兒樂樂誕生，今年又迎接兒子到來，她孕期不斷咳嗽，沒想到卻是癌細胞擴散到肺、肝的徵兆，令人相當不捨。

(中時 )