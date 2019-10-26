受到今年第21號颱風「博羅依」影響，日本千葉縣昨天半天就降下逾一個月份的雨量，多條河川氾濫和發生土石流。福島縣也受災，兩縣已知10人死亡、4人失蹤。

日本放送協會（NHK）報導，千葉縣、福島縣昨天大雨成災，已知千葉縣至少有9人死亡，包括千葉縣的千葉市綠區3人死亡、長南町與長柄町各2人死亡、市原市與茂原市各1人死亡。福島縣相馬市有1人死亡。此外，千葉縣茂原市與長柄町各有1人失蹤，福島縣相馬市2人失蹤。

日本朝日新聞報導，昨天受到颱風「博羅依」影響，千葉縣大雨，15條河川19處氾濫。

千葉縣政府表示，千葉市綠區25日下午有3棟民宅被坍塌的土石掩蓋，60多歲男性與女性死亡。今天清晨在土石坍塌現場找到原本下落不明的40多歲女性，發現時已死亡。

在千葉縣長柄町發生道路嚴重淹水，從被水淹的車子中發現一名80多歲男性，送醫不治。千葉縣長南町也發生道路嚴重淹水，一輛小型發財車附近的側溝有一名80多歲男性倒臥，被發現時已死亡。

報導說，千葉縣除了佐倉市之外，茂原市也發生河川氾濫情況。千葉縣長生區域振興事務所等的公共設施淹水，公用車等淹沒。截至今天上午6時（台灣時間5時），有31所學校共833名學童無法返家。

大雨影響導致交通班次大亂，昨晚位於千葉縣的成田機場約有3000名旅客在成田機場過夜。成田國際機場公司表示，今天上午航空或鐵路都已漸漸恢復正常。

千葉縣市原市牛久這個地方截至昨天傍晚為止的12小時降雨量為283.5毫米，大幅超過往年10月一整個月份的雨量。在千葉市與八街市附近，昨天下午觀測到一小時降雨量約100毫米，日本氣象廳昨天發出「紀錄性短時間大雨資訊」。此外，福島縣浪江町、茨城縣鉾田市等地到昨晚為止，觀測到12小時之間的雨量超過200毫米。

在關東地區東部海上的颱風「博羅依」帶來暖濕空氣，流入千葉縣房總半島上空，這與關東地區上空另一股寒氣相衝，因此雨雲籠罩，局部地區的鋒面朝南北擴展停滯，導致千葉縣昨天長時間下大雨。

昨天傍晚至晚上，千葉縣市原市的養老川與神崎川等河川氾濫，受到今年第19號颱風「哈吉貝」肆虐受災的福島縣磐城市的夏井川等地也氾濫。

福島縣南相馬市的高之倉水壩昨晚10時起緊急洩洪。千葉縣也一度考慮有兩座水壩要緊急洩洪。雨雲今天也可能造成日本東北地區下大雨，日本氣象廳預估，到今天（26日）下午6時為止的24小時降雨量，東北地區150毫米、關東地區100毫米。

(中央社)