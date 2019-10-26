兒童聯盟今天於立法院舉辦兒少高峰會，邀請立委李麗芬、王育敏、黃國昌、獎萬安陪同兒少代表進行模擬質詢，針對家暴防治、18歲行使表意權等議題向官員提出質疑與建議。此外，兒福聯盟公布逾千名兒少對未來總統的期待，超過3成希望改善教育及學習環境，近3成則希望調整上下課時間。

兒盟執行長白麗芬指出，兒少表意權相關議題目前相當落，政府制定兒童政策往往沒有把兒少意見納入，但過往兒少在表達意見過程不一定被大人接受，甚至因表達意見被斥責、懲處，導致5成兒少不願表達意見，甚至沒有想法，希望藉由讓孩子表達意見的機會，增加判斷力與看見自己的價值。

明年總統大選倒數計時，兒福聯盟調查逾千位兒少對未來總統的期待，結果顯示，33.8%希望改善現行教育制度和學校環境，29.8%希望調整上下課時間，增加休閒時間，17.6%則關注社會弱勢議題。

兒盟也同步公布2019年台灣兒少表意行為及經驗調查報告，發現84%學童認為社會議題跟自己息息相關，並對生活及學習環境提出不同想法，但只有23%的孩子會對社會事件或公共議題積極表達，近5成沒意見或沒想法，主要是孩子覺得表達意見不被接受。

兒盟呼籲，社會大應多加聆聽孩子意見，不要因為年紀小、不懂事就忽略，甚至懲罰斥責，政府也應該提供資訊和兒少發聲管道，鼓勵他們勇敢用不同方式表達自己，讓孩子從表達意見，實踐自己關心的權益和社會大小事。

(中時 )