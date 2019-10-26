台北市長柯文哲被問到明年大選後國會結構時表示「覺得國民黨不太會當反對黨」，不僅直指國民黨「有夠漏氣」，還稱國民黨當反對黨「只會唱金剛經丟水球」。

民眾黨加入戰局，明年立院是否會出現四黨不過半？對此柯文哲表示，如果以台灣長遠來看，三黨不過半最佳，因為小英如果當選，國會又是民進黨過半，一例一休會過、年金改革不管怎樣會過，「每天看到一堆奇形怪狀的都會過」。

柯突然話轉一轉說，老實講我覺得國民黨不太會當反對黨，每是看到前瞻計畫在丟水球，心裡就OOXX，我心裡就在想你（國民黨）沒會不會當反對黨？

柯文哲認為，反對黨要講哪個地方不對、可以引起社會共鳴的，「不是在那邊唱金剛經丟水球」，並酸批國民黨「有夠漏氣」。

柯文哲直言，「我也不覺得民眾黨進去會很多」，還說這是「大家心裡有數」，但如果連關鍵少數都不見，政府就會更肆無忌憚，所以就整個台灣未來幾年政治上的穩定進步，「三黨不過半」還是最佳，這是一個很理智的思考，也可以辯論。

(中時 )