中共第十九屆四中全會即將舉行，省部級地方大員新一輪人事調動也展開。新華社昨宣布，石泰峰接替李紀恒擔任內蒙古自治區黨委書記，陳潤兒接替石泰峰擔任寧夏回族自治區黨委書記，李紀恒另有任用。星島日報消息，李紀恒將出任國務院民政部部長，接替六十五歲將退休的現任部長黃樹賢。

今年六十三歲的石泰峰是山西人，曾長期在中共中央黨校工作，2010年從中央黨校副校長任上空降江蘇省委組織部長，一年後再升任江蘇省委副書記，2015年12月升江蘇省副省長，僅一個月後，石泰峰再升任江蘇省長。2017年4月調任寧夏黨委書記。

石泰峰是典型的學者型官員，參與編寫和主編的著作頗多。在石泰峰任中央黨校副校長的期間，中央黨校的校長先後是胡錦濤、曾慶紅、習近平。據稱，習近平對於石泰峰的才幹頗為賞識。

六十二歲的陳潤兒在故鄉湖南任職多年，曾任湖南省地質礦產廳副廳長，湘潭市長、書記、長沙市委書記。曾有傳聞稱他以母親年邁需照顧為由拒絕被調往外省，2013年陳潤兒才調任黑龍江副書記。在交接大會上，他發表飽含深情的講話，幾度哽咽落淚。2016年3月，陳再升任河南省委副書記，一個月後當選河南省長至今。

李紀恒今年六十二歲，廣西人，長期在廣西工作，先後當過縣委書記、行政公署專員、地委書記等職。2001年任南寧市委書記，兩年後升任廣西自治區委副書記。2006年調離廣西，任雲南省副書記。2012年當選雲南省長，兩年後升雲南省書記，至2016年調任內蒙古書記。

李紀恒過去任職的3地均為邊陲地區。上任不久，內蒙古政壇便相繼跌落不少貪腐官員。他還曾就「黨報姓黨」發表講話引起關注，他說：「黨報黨刊黨台黨網理所當然要姓黨，其他媒體也必須堅持黨的領導，這沒有甚麼討價還價的餘地。我們講政治家辦報、辦台、辦網站，不是空洞的，而是具體的。絕不允許與中央唱反調，決不允許吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋。」

(中時 )