王浩宇秀出投票意願指標民調。（摘自年代向錢看水管網頁）

國民黨總統參選人韓國瑜雖然民調落後總統蔡英文，但是桃園市綠黨議員王浩宇卻表示，雖然蔡領先韓，但據他們綠黨所做的投票意願指標民調，卻可發現，韓粉是非常鐵的！所以為什麼國民黨或韓粉評估認為差距沒那麼大，就是因為如果把投票意願算進去，韓真的有望翻盤！

王浩宇在政論節目《年代向錢看》上表示，韓粉是非常鋼鐵的！據綠黨之前有做一份投票指標民調，會投蔡英文的有58.6%，但韓國瑜卻高達64.6%，這些票大都是國民黨的支持者跟韓粉，所以他們是百分百認同韓國瑜。

反觀蔡英文的情況，王浩宇直言，小英現在遇上危機，因為蔡的一部分支持者是來自兩部分，一是中間選民，二是時代力量和民眾黨的支持者，這兩個支持者有什麼特色，就是他們的投票意願比較低，所以說為什麼國民黨的內部評估，或韓粉認為差距在6-8%間，就是因為如果把投票意願算進去，真的就是6-8%，真的有可能會翻盤！

(中時電子報)