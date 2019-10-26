混血萌娃小童星伊萊，今年開始上小學，個性活潑的他，迅速打入班級中，近期更成為班上的模範生，原來是班級在票選模範生時，最後剩下二位小朋友，平手狀態下伊萊就自告奮勇成為了班上的模範榜樣，相當的可愛。

混血萌娃伊萊。（圖／微風國際提供）

喜歡拍照的伊萊，上小學後因為學校課業關係，伊萊媽減少了伊萊部分的工作演出，除非遇到富有教育意義或是經紀公司安排的封面拍攝，不然仍以課業為重，伊萊媽表示要做自己喜歡的事，必須先完成好自己的本分，正因如此伊萊在班上的成績都維持在不錯的水平上，但搞笑個性的他曾對班上同學說，「我之後要成為明星！我現在都有在拍照喔」，然後擺出了小名模vogue的pose給大家看，可是同學卻很不領情的說「你騙人」，反倒是家長們對伊萊有深刻印象，伊萊媽說其實除了偶而帶伊萊拍照外，也安排了才藝課程及學校社團的學習。

混血萌娃伊萊。（圖／微風國際提供）

其實對於好動的孩子們除了能消耗他們體力外，在學習過程中更能知道孩子喜歡的是什麼，重點是不要強迫他們做自己不喜歡的事情，藉由聊天、玩樂的方式去理解他們，問到伊萊媽哥哥跟妹妹最近的動向，伊萊媽說妹妹伊菲的表演慾高過於哥哥，平常有工作不排除也會多帶伊菲一起參與拍攝，但希望不要像哥哥一樣搞笑，家中有一個就夠了。

伊菲（左）與伊萊（右）。（圖／微風國際提供）

(中時電子報)