高市消防局苓雅分隊，針對與病患家屬送醫爭執事件，作出內部報告。（翻攝自批踢踢／袁庭堯高雄傳真）

消防局針對兩名救護員未盡跨區送醫原則說明，作出調職處分。（翻攝自批踢踢／袁庭堯高雄傳真）

批踢踢有鄉民爆料，高雄市消防局前金分隊2名救護人員、21日晚間拒絕將一名病患「跨區送醫」，過程中患者家屬透過高雄市議員李雅芬溝通無效，與救護員爭執後自行送醫。2名救護員隔日接到調職令，網友質疑是議員施壓導致。對此李雅芬澄清，只是希望救護員處事更圓融、視病猶親。消防局也強調，調職是要加強兩人的救護歷練，不會有行政懲處。

25日有鄉民在批踢踢貼出2張圖片，一張為消防隊投訴事件報告，內容指21日晚間一名女性病患在診所內血壓飆高至230mmHg，同時出現發燒頭暈現象，家屬以病例為由、要求到場救護員送至8公里外的高雄榮總醫院。但救護員評估狀況危急，建議就近送大同醫院，家屬當下拒絕並致電市議員李雅芬，李雅芬透過電話要求救護員滿足家屬要求，救護員仍堅持急救原則，家屬現場不滿並對救護員咆哮，最後自行開車送醫。

另一張是22日高雄市政府消防局人事令，內容為林姓救護員調職到苓雅分隊、蕭姓救護員調職鳳山分隊。

市議員李雅芬在臉書澄清，因自己不清楚救護車能否跨區送醫，所以事後確實致電消防局長詢問跨區送醫問題，絕非施壓或要求懲處救護員。

消防局表示，本案救護人員與病患家屬在送醫過程認知相左，造成雙方誤解，確實有瑕疵，消防局將持續加強教育訓練，調職是考量2名救護員職務歷練不多，目的是強化執勤工作技巧。

高市消防局自2013年起實施「高雄市消防救護車收費辦法」，針對指定送醫之傷病患視病情開立收費告知單，並由緊急救護科審酌該患者相關病史及歷次使用救護車狀況後，針對惡意濫用救護資源者，開立繳款書向傷病患或其家屬收取費用。除大量傷病或心肺功能停止患者不接受指定送醫外，外勤同仁執行救護勤務如遇有患者或家屬因個人因素要求送往較遠之醫療機構時，如評估病患求救原因與其病史（病歷）相關，考量病患需求及避免醫療資源浪費，可視個案病情需要，送往病患指定原就醫醫院；如無相關病史，因往返路程耗時，則依高雄市消防救護車收費辦法規定開立收費告知單，但指定送往之醫療機構以位於本市轄區內者為限。

消防局強調，依據內政部消防署2018年11月12日消署護字第1070700185號函頒修正之「教學用緊急醫療救護單項技術操作規範」，「危急個案」之型態複雜，「就近」之醫院不一定「適當」，送達醫院之選擇除考量地理位置遠近外，救護人員之評估判斷及傷病患之病史病情亦是考量因素，其目的在將患者送往適當醫院，以獲得確切之醫療處置，避免延誤病情。如救護人員之送醫建議與病患或家屬意見相左時，應於救護紀錄表簽名欄內勾選「救護人員已告知家屬或病患送往就近適當醫院較佳」並請其簽名負責，以避免衍生爭議，保障救護人員。

(中時 )