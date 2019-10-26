日本女優高橋聖子25日為參加台灣同志遊行與椎名空、夏木安梨與相澤南抵台，在信義區著名夜店「WAVE CLUB」舉行記者會。高橋聖子曾在人氣遊戲《人中之龍極2》中親自上場，或玩家好評；她又將跨界為DJ，26日晚上將獻出個人首次表演。

高橋聖子彩排時認真確認設備。（WAVE CLUB提供）

高橋聖子表示：「雖是我的DJ處女秀，但我在日本上了將近1年的DJ課程，很有自信！」她26日將帶來長達1小時的演出，曲風著重EDM以及HipHop；至於會以什麼穿著登場？她賣了個關子，表示：「當然要讓大家意想不到！」表演將於26日晚上10點開始。

王思佳（左）會後與女優們合照。（WAVE CLUB提供）

主持記者會的性感女神王思佳及網劇《N世代》導演姜寧也與女優們互動愉快，王思佳和女優團合照競豔、大展光彩，記者會上女優嶄露美背時，王思佳不忘上前協助整髮，十分貼心。姜寧在同場地拍攝過《N世代》，高橋聖子會後進行DJ彩排時他也在一旁欣賞，大贊高橋聖子DJ功力，表示希望在《N》劇第二季能邀請她扮演DJ角色。

(中時 )