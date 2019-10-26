國民黨台南市立委參選人洪秀柱在無黨籍台南市議員吳禹寰的服務處與民眾親切互動。（洪榮志攝）

國民黨台南市立委參選人、前黨主席洪秀柱26日拜會無黨籍台南市議員吳禹寰的團隊爭取支持，受到大批眷村民眾熱烈歡迎。洪秀柱表示，有人一直耳語說她來台南只是「沾醬油」，但她這一輩子無論當老師或立委，都自我要求做到最好，從來沒有「沾醬油」，未來當選後也會以台南為家；民進黨在台南已經執政太久，立委也全拿，呼籲「換人換黨」做看看。

由於吳禹寰的大本營二空新村是改建眷村，許多眷村民眾聽到洪秀柱來訪的消息，都主動趕到吳禹寰的服務處歡迎，還爭相與洪拍照握手，場面十分熱烈。

洪秀柱說，她曾擔任8屆立委，還當過立法院副院長，對整個議事運作很清楚，本來沒有想要選立委，但因心中有理想，又身為國民黨黨員，希望為台南鄉親、為國民黨做事，心裡實在恨鐵不成鋼，所以才決定到國民黨最艱困的台南市第六選區參選。

洪秀柱還強調，目前她孤身一個人，到哪裡都可以；她在台灣的家人都不立碑、不造墳植存，將來她走了也會化為台灣的塵土，滋養這塊土地，「誰敢說我不愛台灣？」

吳禹寰也指出，他從小到大都被民進黨統治，但卻做得越來越差，民進黨的所做所為已經讓人投不下去，這次選舉大家應該要給民進黨一個教訓。柱柱姐很不簡單，為了人民敢挑戰艱困選區，光是這份勇氣就應該支持。目前只差一點點，拜託大家一人多拉幾票。

(中時 )