國民黨台南市立委參選人、前黨主席洪秀柱26日拜會無黨籍台南市議員吳禹寰的團隊爭取支持，受到大批眷村民眾熱烈歡迎。洪秀柱表示，有人一直耳語說她來台南只是「沾醬油」，但她這一輩子無論當老師或立委，都自我要求做到最好，從來沒有「沾醬油」，未來當選後也會以台南為家；民進黨在台南已經執政太久，立委也全拿，呼籲「換人換黨」做看看。
由於吳禹寰的大本營二空新村是改建眷村，許多眷村民眾聽到洪秀柱來訪的消息，都主動趕到吳禹寰的服務處歡迎，還爭相與洪拍照握手，場面十分熱烈。
洪秀柱說，她曾擔任8屆立委，還當過立法院副院長，對整個議事運作很清楚，本來沒有想要選立委，但因心中有理想，又身為國民黨黨員，希望為台南鄉親、為國民黨做事，心裡實在恨鐵不成鋼，所以才決定到國民黨最艱困的台南市第六選區參選。
洪秀柱還強調，目前她孤身一個人，到哪裡都可以；她在台灣的家人都不立碑、不造墳植存，將來她走了也會化為台灣的塵土，滋養這塊土地，「誰敢說我不愛台灣？」
吳禹寰也指出，他從小到大都被民進黨統治，但卻做得越來越差，民進黨的所做所為已經讓人投不下去，這次選舉大家應該要給民進黨一個教訓。柱柱姐很不簡單，為了人民敢挑戰艱困選區，光是這份勇氣就應該支持。目前只差一點點，拜託大家一人多拉幾票。
(中時 )
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