苗栗縣大湖鄉張姓男子，22日晚間情緒激動，手持刀械在馬路上揮舞，警方到場勸阻。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉張姓男子，22日晚間與友人爭吵後，飲酒情緒激動，手持刀械在馬路上揮舞，派出所員警接獲通報，到場發現張男疑似準備輕生，與警僵持約5分鐘後，警方見情況危急，分散張男注意力，繞至他的後方使用警棍將其刀械打落，阻止悲劇發生。

大湖警分局大湖派出所警員朱致翰、賴文凱、陳柏志，22日晚間10時許執行巡邏勤務，接獲110轉報抵達重光路，發現張姓男子站在大馬路上，右手持刀、大聲咆哮，情況緊急僵持約5分鐘後，警方分頭吸引他的注意力，另名員警趁機繞到張男後方，持警棍將刀子打落，隨後將他帶回所內管束。

大湖警分局指出，鑒於員警因處理民眾糾紛、街頭暴力鬥毆、精神病患、家庭暴力等案時，容易遭犯嫌持刀械攻擊，苗栗縣警局因此購買886雙耐磨防割防護手套，分送外勤員警，盼藉由強化應勤裝備，有效打擊犯罪。

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(中時 )