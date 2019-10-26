台北市府前廣場，同志遊行。（記者姚志平攝）

台北市府前廣場，同志遊行。（記者姚志平攝）

亞洲最大台灣同志遊行今（26）日午後正式上路，主辦單位印製7種不同顏色的DM，有「同志」「好」「厝邊」「多元」「愛」「台灣」及「民主」鼓勵民眾發揮創意拼字，其中寫有「民主」的DM數量較少，藉此提醒大家民主得來不易。

第17屆台灣同志遊行總召鄭智偉表示，今年是台灣同婚的元年，同婚專法的過關也讓今年同志遊行比往年更盛大，雖然同婚法案還不到真正平權，但已經達成台灣性平運動史上重要里程碑。

鄭智偉表示，在婚姻平權元年後，民間團體更重視企業內部的友善同志政策，希望企業能讓同志自在請婚假、產假，希望友善企業能做表率，雖然婚姻平權已過，但很多同志不敢結婚，所以許多團體持續跟企業、政府希望依性平法、就業服務法，讓多元性別勞工，享有平等的企業環境。

主辦單位規劃，遊行隊伍5萬人將由紅、橙、黃、綠、藍、紫共六色大隊組成單一路線，並從台北市政府廣場出發，右轉逸仙路轉忠孝東路後，全長5.5公里，預計在下午4點半前陸續抵達凱道，凱道上準備豐富表演，有9m88、彩虹大使Hush等藝人一同為愛發聲。

(中時 )