AD relentless with the swat on one end and the Eurostep on the other 😤😤😤



(📺: @SpectrumSN & ESPN) pic.twitter.com/UR56yRo6Zw — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 26, 2019

來到新球季主場開幕戰，「小皇帝」詹姆斯當然格外更想贏球！走出前役手感低迷陰影，詹姆斯26日全場投22中12、罰8中7，攻下全場最高32分，外加10助攻、7籃板，帶領湖人95比86輕取爵士，拿下新球季首勝，也是主場首勝。

兩隊上半場進行嚴密的防守大戰，投籃命中率都很不理想，不過湖人靠著安東尼戴維斯領軍，打完上半場，取得43比37小幅領先，到了第3節，詹姆斯正式加入場上戰局，頻頻靠著強行突破取分，也幫湖人擴大領先差距到兩位數以上。

丹尼爾斯在第3節還剩1.9秒的三分外線，更讓湖人打完前3節，取得74比55大幅領先，甚至末節擴大領先到20分以上，儘管爵士一度重新追近到13分，可惜湖人總教練佛格重新換上詹姆斯、安東尼戴維斯，一舉穩住湖人場上勝局。

前役面對快艇全場投19中7的詹姆斯，是湖人26日下半場擴大領先差距的最大功臣，光靠他的強行切入破壞力，就讓爵士內線吃盡苦頭，「一眉哥」安東尼戴維斯也替湖人貢獻21分、7籃板，替補後衛丹尼爾斯15分，丹尼格林9分。

爵士則以「蜘蛛人」米契爾24分最高，康利13分居次，穆迪埃12分，爵士全場發生22次失誤，是作客落敗主因之一，康利、穆迪埃兩名控衛各有4失誤。

(中時電子報)