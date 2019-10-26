全民英語競賽綜藝節目《愛的ABC-Jr英語練習生》，明（27）晚間七點將播出總決賽，有別於初賽的測驗內容，總決賽更加重於聽力、記憶力與想像力的考驗。本集節目亮點邀請到熱騰騰「鑲金」的主持人黃子佼，他笑說：「Hello everybody I’m Tom Cruise.（大家好我是湯姆.克魯斯）」展現逗趣的一面。但他卻有過「菜英文」害他丟工作的悲慘經驗！

《愛的ABC-Jr英語練習生》來到總決賽，找來黃子佼（右）一起跟阿ken（左）主持。（圖／中天提供）

時常獨挑大樑主持大型活動的黃子佼，面對英文測驗時，緊張的先自曝：「我英文沒有很好耶。」他更笑說：「以前有主持一場記者會，我不小心唸錯外國長官的名字，結束後還特地去和他道歉說『Please forget me』（請忘記我），但其實我是要講『Please forgive me』（請原諒我），結果再也沒合作過了，他真的把我忘了。」主持人阿Ken趁機虧他說：「可能你那個節目（一呼百應）太簡單了，我們這裡程度可是很高的。」笑翻全場，不過阿Ken馬上提醒他：「我們要團結，因為我們要一起搭配，示範比賽內容。」但黃子佼卻表示：「那你可以先跟我講『搭配』的英文怎麼講嗎？」差點讓阿Ken放棄比賽。

黃子佼節目照。（圖／中天提供）

由阿Ken與黃子佼示範的「聽一張嘴－畫圖篇」，比賽進行方式為兩人一組搭檔，其中一人須在一分鐘內記下畫中的內容，再用英文敘述，讓答題夥伴畫出一樣的畫，限時三分鐘。當阿Ken指定黃子佼來「說」時，黃子佼驚訝表示：「你要我講啊？那我先回家練3個月，晚點再來。」硬著頭皮上場的黃子佼，創造不少「佼式英文」，像是在時間壓力下激動喊出：「Purple！Purple you understand？Purple是Pur..p..p..l.., something like that.（紫色！你懂紫色嗎？紫色的英文是…大概這樣吧）」搞得阿Ken對顏色錯亂，還被嗆：「Are you色盲？」 或者形容畫中角色髮型時說：「Hair orange hair, but hair should be…Q毛！（橘色頭髮，頭髮應該是捲毛）」最後形容畫中角色身高時更脫口而出：「Short leg, just like your friend 納豆。」不僅讓納豆躺著也中槍，更讓全場笑翻。

《愛的ABC》到了總決賽，一不注意就可能錯失冠軍獎座，參賽的選手們，各個有備而來，但有隊員因為對答案意見不同，只能「少數服從多數」而失去得分機會，激動的說：「你們看！我就說不是這個答案吧！」除此之外，也有認為別組題目比較簡單，覺得不公平來抱怨，讓阿Ken化身成為和事佬，還得安撫參賽選手。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周日晚間7點《愛的ABC-Jr英語練習生》。

(中時電子報)