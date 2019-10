全民英語競賽綜藝節目《愛的ABC-Jr英語練習生》,明(27)晚間七點將播出總決賽,有別於初賽的測驗內容,總決賽更加重於聽力、記憶力與想像力的考驗。本集節目亮點邀請到熱騰騰「鑲金」的主持人黃子佼,他笑說:「Hello everybody I’m Tom Cruise.(大家好我是湯姆.克魯斯)」展現逗趣的一面。但他卻有過「菜英文」害他丟工作的悲慘經驗!

《愛的ABC-Jr英語練習生》來到總決賽,找來黃子佼(右)一起跟阿ken(左)主持。(圖/中天提供)

時常獨挑大樑主持大型活動的黃子佼,面對英文測驗時,緊張的先自曝:「我英文沒有很好耶。」他更笑說:「以前有主持一場記者會,我不小心唸錯外國長官的名字,結束後還特地去和他道歉說『Please forget me』(請忘記我),但其實我是要講『Please forgive me』(請原諒我),結果再也沒合作過了,他真的把我忘了。」主持人阿Ken趁機虧他說:「可能你那個節目(一呼百應)太簡單了,我們這裡程度可是很高的。」笑翻全場,不過阿Ken馬上提醒他:「我們要團結,因為我們要一起搭配,示範比賽內容。」但黃子佼卻表示:「那你可以先跟我講『搭配』的英文怎麼講嗎?」差點讓阿Ken放棄比賽。

黃子佼節目照。(圖/中天提供)

由阿Ken與黃子佼示範的「聽一張嘴-畫圖篇」,比賽進行方式為兩人一組搭檔,其中一人須在一分鐘內記下畫中的內容,再用英文敘述,讓答題夥伴畫出一樣的畫,限時三分鐘。當阿Ken指定黃子佼來「說」時,黃子佼驚訝表示:「你要我講啊?那我先回家練3個月,晚點再來。」硬著頭皮上場的黃子佼,創造不少「佼式英文」,像是在時間壓力下激動喊出:「Purple!Purple you understand?Purple是Pur..p..p..l.., something like that.(紫色!你懂紫色嗎?紫色的英文是…大概這樣吧)」搞得阿Ken對顏色錯亂,還被嗆:「Are you色盲?」 或者形容畫中角色髮型時說:「Hair orange hair, but hair should be…Q毛!(橘色頭髮,頭髮應該是捲毛)」最後形容畫中角色身高時更脫口而出:「Short leg, just like your friend 納豆。」不僅讓納豆躺著也中槍,更讓全場笑翻。

《愛的ABC》到了總決賽,一不注意就可能錯失冠軍獎座,參賽的選手們,各個有備而來,但有隊員因為對答案意見不同,只能「少數服從多數」而失去得分機會,激動的說:「你們看!我就說不是這個答案吧!」除此之外,也有認為別組題目比較簡單,覺得不公平來抱怨,讓阿Ken化身成為和事佬,還得安撫參賽選手。更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周日晚間7點《愛的ABC-Jr英語練習生》。

(中時電子報)