國民黨主席吳敦義自爆總統參選人韓國瑜曾向他建議不分區人選後，傳出韓陣營希望黨中央分享不分區提名的三分之一名額，否則將來不替黨中央背書。韓辦發言人葉元之今天上午受訪表示，應該沒這回事，但吳韓兩人的確有針對不分區名單交換過意見，最終名單一切尊重黨中央安排。

葉元之說，主要是因為不分區名單會牽動整個選戰，包括總統與立委，韓國瑜與吳敦義的確有交換過意見，但他不清楚韓國瑜提名的人選與人數，名單一切尊重黨中央安排。

外界解讀不分區名單為韓吳之間角力戰，葉元之表示，完全沒有，現在國民黨就是上下一心，期盼打贏明年1月11日選戰。至於吳敦義自列不分區，搶當國會龍頭，葉說，這要尊重所有當選立委，以及黨的安排。

鴻海創辦人郭台明幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤昨日在臉書說，若韓國瑜能有800萬票或正負20％，就買100萬元台幣的雞排對賭。葉元之說，「當然有一定的信心」，選舉很辛苦，要一步一腳印爭取選票，郭辦此舉應該是幫他們催票，謝謝他們。

國民黨主席吳敦義要求行政院長蘇貞昌收回對前總統馬英九的質疑，葉元之砲轟，蘇貞昌就是權力使人瘋狂的最佳詮釋者，去年輸了29萬票，沒想到可以做行政院長，得到權力已經瘋狂，擺明要跟民眾對著幹，他的談話都是口無遮攔，因為他騙過神明，所以喜歡用魔鬼來舉例。

葉元之指出， 2014年時任民進黨主席的蘇貞昌，在接見英國上議院副議長時，卻說馬政府執行死刑，是為了轉移公民訴求焦點，針對陳同佳案，民進黨荒腔走板、髮夾彎，昨天蘇說要進快執行死刑，此時拋出這個議題，坐實在轉移施政不利焦點。

葉元之揶揄，更何況蘇貞昌還講過小燈泡案的兇手要盡快執行死刑，他不僅瘋狂更搞不清楚狀況，極度失格，不知道是不是因為沒有爭取到副手，有一點灰心喪志，講話讓人不知道他在幹嘛。

韓粉不滿律師謝震武在政論結束上嗆韓國瑜，但傳出網軍帶頭刻意引導到藝人謝祖武臉書粉絲頁開罵洗版，葉元之說，點開底下留言帳號，很多都是1450反串，且大多是按綠營粉絲團讚、分享綠營文章，一看就知道綠營粉絲操作，而且底下流言的內容很多都一模一樣，這就是PTT上面的老梗，幽默看待就好。

(中時 )