平溪區百位里民26日進行「108年度新北市平溪區淨山健行環境教育活動」。（平溪區公所提供）

新北市平溪區擁有豐富且獨特的生態環境，為了維護平溪區內古道及自然生態的環境，並讓里民有感情交流及健行的機會，平溪區公所26日舉辦「108年度新北市平溪區淨山健行環境教育活動」，邀請各里民、魅力商圈及清潔隊共約180人參與，在石底親水步道、孝子山步道、冬瓜寮坑溪步道、菁桐捨石山步道等4條路，進行淨山之旅。

今日適逢天氣涼爽，平溪區公所提供參加民眾掛勾等淨山用具，讓區民都能對自己的環境盡一份心力，並達到健康樂活的目的。

活動結束後，共清出10餘袋的垃圾及天燈，民眾也熱情的進行大合照，並給予淨山活動高度評價。嶺腳里王姓里民表示，透過這次活動讓大家有機會出來走走，並聯絡感情非常好，也更深刻接近平溪的自然環境，是個很有意義的活動。

平溪區長陳聖聰表示，平溪區是國際級觀光景點， 許多遊客喜歡平溪獨特的自然風光與人文特色，而觀光所造成的環境問題也需要大家共同來維護；藉由本活動除了讓區民走出戶外聯絡感情，體驗平溪的自然生態，並喚起大家的生態環境保護意識；另外本活動也搭配環境教育的宣導活動，讓區民也了解做好資源回收分類的重要性。

(中時 )