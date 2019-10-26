這絕對是電影看太多！國外一名駕駛竟然試圖從兩輛車間的縫隙穿過，可惜該名駕駛車技沒有電影那麼厲害，直接撞上右邊轎車後180°花式翻車。令目睹該起事件的其他轎車駕駛直接傻眼。

(圖/取自每日郵報影片截圖)

據《每日郵報》報導，這起荒唐的事件發生在俄羅斯的聖彼得堡(Saint Petersburg)。一台黑灰色的起亞(KIA)從右道切到左道時，因為誤判車間距離，導致它直接被「包夾」隨後撞上右車道的BMW，整台車180°花式翻車，接著像是滑冰般以90°滑行到路邊，左右晃了晃，最終以90°「立」在路邊。據報導指出，當時這台車上還有一名孩童，索性後來證實無人受傷。

(中時電子報)