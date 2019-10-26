在韓國選秀節目中以迷人酒窩擁有高人氣的歌手崔秉燦，近期回歸韓國人氣男團VICTON，更以六人體制重新出發，上月底睽違一年於首爾再辦粉絲見面會，活動開賣僅20秒就完售，首爾見面會獲得空前成功，反應熱烈，VICTON乘勢宣佈展開首次亞洲巡迴，將於12月14日（六）在台北國際會議中心舉行「VICTON 1ST ASIA TOUR <VOICE TO ALICE> IN TAIPEI」粉絲見面會，出道三年終於踏足台灣跟粉絲見面。繼亞洲巡迴消息公開後，本週開始亦有VICTON的回歸概念照及歌單陸續釋出，預告VICTON將於下月初攜新專輯回歸樂壇，對「愛麗絲」（VICTON官方粉絲名稱）來說可謂「雙喜臨門」。

崔秉燦先前才來過台灣辦過個人見面會，如今又要跟團體一同來台。（資料照／記者江珮瑜攝）

上週VICTON陸續公開新專輯的概念照及收錄曲清單，本次主打曲名為〈思念的夜（暫譯）〉，成員許燦及韓勢（都韓勢）參與了作曲作詞的部分，引發粉絲期待。先後釋出的VICTON概念照以彩色及黑白畫風散發兩種截然不同的形象，彩色照片運用了照明造出陰影的對比效果，搭配成員們微帶憂鬱的表情，連貫到主打曲題目《思念的夜》；而黑白照則著重於VICTON成員們的臉部及上半身特寫，突顯「六人六色」魅力，為VICTON這次回歸活動先贏得話題熱度。即將推出的新專輯得到大眾期待，攻佔預購排行榜一席之地，同時VICTON過去三年推出的四張迷你專輯及一張數位單曲也重新獲得關注，過去幾個月五張專輯的銷量逐月以倍數上升，VICTON曾嘗試過的清新活潑路線抑或成熟深情的形象，作品均得到了更多粉絲的喜愛，逆襲成功。

韓國男團VICTON。（圖／D.SHOW提供）

即將於下月九日迎來出道三週年的他們，粉絲也都很好奇成員們當日將會怎樣慶祝這個別具意義的日子。而台灣粉絲見面會門票將於VICTON三週年當日（十一月九日）下午一點起透過售票系統公開發售，票價分別為4580、3380、2080。最重要的是，購票粉絲除有機會與VICTON近距離擊掌外，更有機會參加團體合照及獲得親筆簽名海報或簽名拍立得。

(中時電子報)