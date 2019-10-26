台南市長黃偉哲（米白色夾克者）逐攤品嘗農特產品。（程炳璋攝）

台南市長黃偉哲（米白色夾克者）喝牛蒡茶。（程炳璋攝）

南台灣最大型的農特產品展售26日在水萍塭登場，台南市長黃偉哲誇讚台灣今年農產品銷售值1292億創下歷史新高，他逐攤逛農特產，拿起攤位試吃品分享給在場民眾。

今年在台南舉辦的南部農特產品展售會攤位打破往年紀錄，來自屏東、嘉義與高雄的農會都加入擺攤，加上台南的攤位共120攤，業者都拿出壓箱寶，迎接在地與國內外的買主。

黃偉哲26日表示，台灣農產品銷售今年創下歷史新高，這一年都還沒過完，農產品銷售成長率高達9.8％，一般被認為相對弱勢的農產品，今年成績卻比經濟成長率還高出好幾倍。

黃偉哲認為農產銷售成績要歸功中央政府維持一個好的農產品產銷體系，包括建立產銷履歷、外貿協會介紹買主、貿易局介紹國外買家等，今年是台灣農產豐收年，明年芭樂也能進入美國市場。

120個特色攤位吸引許多民眾購買，黃偉哲隨即到每攤攤位品嘗各項農產品加工美食，並拿起試吃品分享給民眾。現場買氣熱絡，部分攤位剛開賣就銷售一空。

台南市長黃偉哲誇讚台灣今年農產品銷售值1292億創下歷史新高。（程炳璋攝）

(中時 )