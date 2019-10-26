陸船偷採臺灣灘海砂，海巡艦艇前往緝捕。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

海巡署26日表示，大陸籍漁船非法進入我方領海盜採砂石，之前常在馬祖一帶，最近他們鎖定位在澎湖海域西南側，有豐厚海洋資源的「臺灣灘」，24日上午8時許，兩艘陸籍漁船前往該處盜採砂石，海巡署第八海巡隊立刻出動艦艇攔截，當場逮捕康姓、陸姓兩名船長在內的28人，經移送澎湖地檢署後，將全數船員羈押禁見。

大陸船偷抽澎湖海砂 海巡攔截逮28人

海巡署指出，位在澎湖七美鄉西南的「臺灣灘」海域，是中華民國專屬經濟海域，富含天然資源，是土魠魚、小卷等經濟魚類重要繁殖水域，大陸籍漁船偷抽海砂，將造成海底砂石及地形異動，嚴重破壞海洋環境及自然生態。

大陸籍「豐 o 號」抽砂船及「長 o 號」運砂船，24日上午8時出現在該海域抽砂，我方海巡艦艇當場攔截，將兩船28人全數逮捕，漁船也扣回至隊部，全案並依中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第 18 條送辦，移送後因有再犯之虞，船長船員全部遭到羈押。

海巡署表示，海洋資源生態寶貴，不容非法行為破壞天然資源，大陸抽砂船經驅離後，常常去而復返，伺機盜採海砂，部分抽砂船甚至以遮蔽或塗抹船名方式規避蒐證，我方已積極提升相關海域之巡護密度，全天候24小時綿密部署勤務，未

來將秉持「藍色國土，寸土必爭」理念，與地方合作，運用各式能量，加強執法力度，確保經濟海域的永續發展。

(中時 )