韓粉痛心韓國瑜遭欺負。

律師謝震武近日在主持節目上痛罵國民黨總統候選人韓國瑜10多分鐘，造成熱議，傳出有「韓粉」們在臉書上到處出征，但資深媒體人謝寒冰已指很多亂出征的人都不是真韓粉，根本都是1450在假扮！

一位韓粉就在臉書上表示，昨晚韓國瑜到「被誤出征」的謝祖武臉書下留言，他趕緊到下頭留言，要支持韓總，但他看到其他的留言，幾乎都是在霸凌韓市長！

這位韓粉表示，頓時他感到非常委屈難耐、淚崩痛哭，他說那些誤把謝祖武當成謝震武的留言清晰可辨識是1450惡搞，甚麼「我會支持韓國瑜到選舉的前一天」，這些人憑甚麼罵全宇宙最完美韓國瑜？這些會像是韓粉會說的話嗎？

這位韓粉崩潰表示，他已經不明白這社會怎麼了，更不理解為了金錢或者屈服於蔡則天淫威之下的媒體為何如此沒有良心，難道沒有天理了？但他表示韓粉們不可能退縮，「我們反而要更努力拉票」，痛心直呼：惡質的台灣文化，何時可以恢復善良？

(中時電子報)