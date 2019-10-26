桃園全運會廣告鏡頭聚焦大奶美眉身上， 桃園女性議員重批完全失焦，淪為網路笑柄。(圖擷自YouTube)

桃園全運會廣告鏡頭聚焦在女主角身上，引起外界議論。(YouTube)

桃園全運會廣告是宣傳啥？大家目光竟聚焦在大奶美眉身上！桃園女性議員質詢桃園市府首長，重批搭機捷宣傳全運會廣告完全失焦，看不出主題，淪為網路笑柄。宅神評論此事，地方媽媽真的憤怒了，眾多網友卻不以為然，直說「憤怒啊，不知道女主的名字跟IG」、「只看到車頭燈啊」。

桃園全運會廣告近日在電視台密集播出，只見女主角彷若拍MV，鏡頭近七成全聚焦在她的體態上，引起閱聽者注意，年輕人更在PTT熱議，直說女主角波濤胸湧有看頭。對此，桃園媽媽議員們 在議會質詢主管首長，重批此廣告連同促銷案所費450萬元，卻是一個失敗作品，鏡頭集中在美眉，不到區運相關連結，根本是雞同鴨講，且機捷車廂空蕩蕩的，這廣告如何提升機捷的運量。另有議員也說，掌鏡集中在特殊部位，有物化女性之嫌，7成鏡頭淪為個人秀，機捷和全運會畫面一掃而過，現在已成為網路世界的笑柄，非常不可取。

朱學恒今在臉書上分享議員質詢影片，評論此事為「媽媽的憤怒」。對此，部份網友雖酸議員見不得人活潑可愛，但也有人表示認同，「還以為是女主角MV…」「廣告真的很爛，我看了兩小時還不知道在廣告什麼…」。

不過，可看完69秒的大奶妹特寫鏡頭，男性網友們卻是頻頻按讚，「如果沒這個模特，你還會在乎全運會嗎？」、「憤怒啊，不知道女主的名字跟IG」、「都不知道是什麼遮住我的雙眼？根本沒看到介紹桃園什麼」、「老實說，多數人看了是不是開心的」、「居然有這麼多人不知道前緯來體育台甜心主播簡懿佳」、「議員再這麼吵一下簡直神助攻！廣告瀏覽量迅速攀升」、「身材好的都不准拍公家機關的廣告啦！！！不然媽媽議員就憤怒~~笑死~~」。

(中時電子報)