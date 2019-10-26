網友在粉絲專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」，貼出一張情侶的對話截圖，裡面討論到對AA制的看法，引起網友的熱烈討論，這讓對性別議題有獨特見解的網紅潔哥，也看不下去跳出來表示：「女生說話方式根本就是在貶低自我」。

這則貼文可以看到女方表示「不用分那麼細吧，下次出去我請你不就好了」，但男方卻擔憂女方下回忘記會很尷尬，因此認為「AA制」對彼此比較好，未料卻遭女方打槍：「談戀愛AA制，我還真的沒有聽過，我也不會一直讓你付啊」，但男方最後仍不買帳，表示：「先轉人民幣181元快來吧」，此對話紀錄讓潔哥看不下去，怒回：「每次看到這種話題，有些女生就會說打砲要不要算錢，是把自己當出來賣的嗎？男人講這種話不尊重女性已經很讓人生氣了，為什麼女人自己還要講這種話」？

網友貼出情侶討論AA制對話。（圖／加藤軍台灣粉絲團 2.0臉書）

潔哥發表對AA制的看法。（圖／加藤軍台灣粉絲團 2.0臉書）

對此網友則紛紛回應，「AA制比較好，這年頭速食愛情，很快就分了」、「上次滷肉飯25塊，等等匯給我」、「保險套的錢要不要也AA」。

(中時電子報)