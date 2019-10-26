移民署26日表示，內政部修法鬆綁陸配居留規定，日前已開始實施，有的陸配離婚後，因各種狀況需要留在台灣照顧未成年子女，只要通過申請即可繼續留台，此外離婚的陸配申請定居的年限原為4年，現也已減至2年，以衡平陸配、外配在台權益。

移民署表示，未修法前，大陸配偶與台籍對象離婚，如果沒有取得在台未成年子女的監護權，就無法再留在台灣，內政部日前修正「大陸地區人民在臺灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」部分條文，針對這個狀況進行鬆綁。

現在無需強制取得監護權，只要對子女有扶養事實，或是陸配出境後，會造成未成年子女重大且難以回復損害，就不會被廢止居留許可，可留下來照顧子女，以符合國際人權公約精神及兼顧兒童權益。

此外，之前規定大陸配偶在台居留期間喪偶且未再婚，必需連續居留4年，才可以申請定居，反觀未喪偶者只需連續居留2年即可申請，兩者存有差別對待，本次也一併修正，兩種狀況都只需要長期居留連續2年，每年183日以上，即可申請定居，

移民署預估將有1,210人受益，可以盡早取得台灣地區人民身分。

(中時 )