前立法院長王金平25日瀟灑告別立法院後，26日南下彰化出席彰化師範大學48周年校慶暨王金平活動中心啟用落成典禮，抵達時面對媒體詢問是否再等親民黨推薦參選總統，他強調參選到底的決心從未改變，若一切成真的話，到時候再決定，相信上天會有最好的安排，要大家慢慢看。
王金平表示，不會排斥其他政黨推薦，但沒有代替誰參選的問題，雖然還未聽說親民黨要推薦他，如果成真的話到時候再做決定；他說未來總有一天會安排與宋楚瑜見面。
王金平說，大家都是為中華民國、為台灣好！所以郭柯王各種的合作機會，未來都還是有可能。對於韓國瑜深夜在臉書的貼文，他笑說很謝謝韓的稱讚與肯定，畢竟大家在立院共事過9年，韓也有過離開立法院的一天，當然也能理解心情，自己當過17年的立法院長，有相當多的感想，講出來讓社會各界理解，希望立法院能繼續的成長、進步。
王金平剪綵前致詞時表示，尹衍樑因臨時身體不適而缺席，但他一直是性情中人，常常很懷念在進德求學的2年時光，有時候還會自行開車回到母校走走、看看。他指尹不指事業有成，也時時不忘回饋社會，設立唐獎，還捐出個人資產95％成立基金會做公益，值得稱許。
王金平曾在彰師大前身進德實驗中學任教數學科，少不更事的尹衍泰成為他的學生，受其指導而有段難得的師生情誼；2015年獲彰師大頒授名譽教育博士學位，回憶起昔日恩師，又發現有學生指學校沒游泳池，因此豪氣捐出3億元給母校興建游泳館，並指定要以王金平為名，前年11月落成後還有1.7億元剩餘款，彰師大校方再徵詢尹衍樑同意興建王金平活動中心，不足的2700多萬，並由尹衍樑再捐款補足。
彰師大校長郭艷光指出，王金平活動中心工程總經費約1.97億元，位處進德校區，白沙大樓東側及運動場司令台後方草皮之間，總樓地板面積為5072平方公尺，為地上6層樓建築，規劃有一樓湖畔廣場、二樓觀湖廳及小型討論室、三樓律動舒活室、研習教室及第三會議室，另有可容納400人之「于敦德展演廳」等。
郭艷光說，建物以西高東低的造型，呼應西北側之白沙湖以及東側象徵展翅翔鷹的白色司令台，一如天際中的「一抹雲彩」，翔鷹翱翔 於其中，又如即將出航蓄勢待發之「 船艦 」 就像是在王金平老師的教導之下，尹衍樑先生後來的發展也如同大鵬展翅、鵬程萬里，藉以期許本校學生未來也能如同兩位典範一般鵬程萬里、一展長才。
(中時 )
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