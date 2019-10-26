前立法院長王金平(左6)26日出席彰師大48周年校慶活動，並未以他為名的活動中心落成啟用剪綵，彰化縣長王惠美（右4）、前縣長卓伯源（右3）都專程出席全程參與。（謝瓊雲攝）

潤泰集團總裁尹衍樑感念昔日恩師王金平在他年少時期的指導與教誨，因此捐資3.27億元，陸續為彰師大捐建游泳館和活動中心，並且都指定以王金平為名，作為紀念；王金平也多次親自出席建物落成啟用典禮。（謝瓊雲攝）

是否會接受親民黨推薦參選總統，王金平話未說死，指若成真的話到時候再做決定，也要大家慢慢看。（謝瓊雲攝）

彰師大王金平活動中心今天正式落成啟用。（謝瓊雲攝）

前立法院長王金平25日瀟灑告別立法院後，26日南下彰化出席彰化師範大學48周年校慶暨王金平活動中心啟用落成典禮，抵達時面對媒體詢問是否再等親民黨推薦參選總統，他強調參選到底的決心從未改變，若一切成真的話，到時候再決定，相信上天會有最好的安排，要大家慢慢看。

王金平表示，不會排斥其他政黨推薦，但沒有代替誰參選的問題，雖然還未聽說親民黨要推薦他，如果成真的話到時候再做決定；他說未來總有一天會安排與宋楚瑜見面。

王金平說，大家都是為中華民國、為台灣好！所以郭柯王各種的合作機會，未來都還是有可能。對於韓國瑜深夜在臉書的貼文，他笑說很謝謝韓的稱讚與肯定，畢竟大家在立院共事過9年，韓也有過離開立法院的一天，當然也能理解心情，自己當過17年的立法院長，有相當多的感想，講出來讓社會各界理解，希望立法院能繼續的成長、進步。

王金平剪綵前致詞時表示，尹衍樑因臨時身體不適而缺席，但他一直是性情中人，常常很懷念在進德求學的2年時光，有時候還會自行開車回到母校走走、看看。他指尹不指事業有成，也時時不忘回饋社會，設立唐獎，還捐出個人資產95％成立基金會做公益，值得稱許。

王金平曾在彰師大前身進德實驗中學任教數學科，少不更事的尹衍泰成為他的學生，受其指導而有段難得的師生情誼；2015年獲彰師大頒授名譽教育博士學位，回憶起昔日恩師，又發現有學生指學校沒游泳池，因此豪氣捐出3億元給母校興建游泳館，並指定要以王金平為名，前年11月落成後還有1.7億元剩餘款，彰師大校方再徵詢尹衍樑同意興建王金平活動中心，不足的2700多萬，並由尹衍樑再捐款補足。

彰師大校長郭艷光指出，王金平活動中心工程總經費約1.97億元，位處進德校區，白沙大樓東側及運動場司令台後方草皮之間，總樓地板面積為5072平方公尺，為地上6層樓建築，規劃有一樓湖畔廣場、二樓觀湖廳及小型討論室、三樓律動舒活室、研習教室及第三會議室，另有可容納400人之「于敦德展演廳」等。

郭艷光說，建物以西高東低的造型，呼應西北側之白沙湖以及東側象徵展翅翔鷹的白色司令台，一如天際中的「一抹雲彩」，翔鷹翱翔 於其中，又如即將出航蓄勢待發之「 船艦 」 就像是在王金平老師的教導之下，尹衍樑先生後來的發展也如同大鵬展翅、鵬程萬里，藉以期許本校學生未來也能如同兩位典範一般鵬程萬里、一展長才。

(中時 )