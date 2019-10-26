楊梅趴趴走活動吸引民眾攜家帶眷參加。（呂筱蟬攝）

桃園市許多步道風景優美，適合各年齡層走出戶外，楊梅區公所連續5年舉辦健行活動，成為地方盛事，26日結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署舉辦「楊梅趴趴走暨職訓園區嘉年華」活動，吸引8000人參與邁向健康，也體驗各項職業技能開發不同興趣。

市長鄭文燦表示，楊梅區公所現正進行秀才步道修復工程，將增加茶園段及水岸段人行步道，並在路幅寬敞處設置景觀花架、休憩平台等設施，讓民眾能駐足欣賞茶園及水岸美景，新增長度約1公里，工程經費約800萬元，預計於2020年3月完工，將提供市民更優質登山步道環境。

除健走活動外，桃竹苗分署園區內設置70個攤位，有各式各樣體驗DIY與美食試吃試飲值得一提的是，為了幫助民眾認識職業訓練相關資源，各職訓體驗攤位還特別由「跨平台網頁設計班」及「視覺傳達設計班」職訓師生設計的「職訓闖關APP」，不僅搭配活動E化，更展現出在訓學員的訓練成效。

桃竹苗分署為讓民眾了解「西點製作」這項職訓技能，在楊梅會館也特別以萬聖節為主題，舉行「親子蛋糕裝飾大賽」，評審針對主題創意、整體美感及口味等項目對作品進行評分，獲得前3名的各組優勝者，除獲贈1000至3000元的百貨禮券外，還可以將自己的作品帶回家品嚐，滿載而歸讓每個參賽者都笑得闔不攏嘴。

(中時 )