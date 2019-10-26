國民黨第二選區立委參選人李武龍玉井競選服務處26日成立，大陣仗邀來台南市歷屆16名卸任議員站台。（劉秀芬攝）

李武龍（左）玉井競選服務處26日成立，不少鄉親來相挺，兩千張椅子不夠坐。（劉秀芬攝）

國民黨台南第二選區立委參選人李武龍玉井競選服務處26日成立，大陣仗邀來台南市歷屆16名卸任議員站台，前台北縣長周錫瑋再次前來相挺，大讚李武龍年輕有魄力，造勢現場也吸引上千鄉親參加，把會場擠得水洩不通，凍蒜聲不絕於耳。

除了周錫瑋再度前來輔選，前台南市議長李全教、前立法委員周五六、前立法委員李和順、台南市議員周奕齊，以及前議員蔡世仁等15已卸任議員大陣仗出動相挺，展現山區團結氣勢，高齡93歲的前議員沈再興也義氣站台。

周錫瑋表示，他今天是代表韓國瑜來輔選，他與李武龍的父親李和順是同屆立委，所以很早就認識李武龍，現在大家政治人物要接地氣，李武龍有能力有魄力有膽識，本身就是地氣。現在立法院與過去有很大差別，民進黨在立院運用多數暴力，民進黨行政官員霸道囂張，必須要有李武龍這樣有衝勁的立委來制衡民進黨。

周錫瑋說，台南市多年都沒有進步，建設輸台北、台中、高雄等直轄市，請大家支持李武龍，支持年輕人，讓他出來幫台南鄉親爭取建設。前立法委員周五六則呼籲鄉親，選對人，大家才有機會，李武龍當選，山區才有希望。

李武龍致詞時首先感謝眾多鄉親更在這段時間鼓勵他，既然要出來為鄉親服務，就要走遍每個角落去了解地方上的需求，他從4月份走到現在，走過多少地方無法計算，選舉只剩不到3個月，懇請鄉親幫忙支持宣傳。會後李武龍則率領車隊進入市區掃街，沿途熱情鄉親也放起鞭炮。

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(中時 )