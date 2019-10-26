太空人G3靠著「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)扳回一城，但他們三巨投都用過一輪了，G4只好以牛棚車輪戰迎敵，由菜鳥厄基迪(Jose Urquidy)開局。國民則派出左投柯賓(Patrick Corbin)先發，他們比太空人多1位先發投手，因此G4的形勢又轉向對國民有利。

大聯盟官網估算，這是世界大賽首次由國民佔據優勢的一場，摘下勝利就可聽牌。葛倫基雖然厲害，他G3只撐了4.2局，太空人出動5位牛棚投手善後，這多少也會影響他們下一戰的體力。

國民比較頭疼的是柯賓本季打擊率僅0.092，身為先發投手沒辦法隨便退場，柯賓上來打擊相當於白送給對方一個出局數。國民G3的先發投手桑契斯(Aníbal Sánchez)就在三壘有跑者時吞下三振，成為打線負擔。太空人下一戰因為全用牛棚反而可以靈活輪換代打。

至於國民王牌薛爾瑟(Max Scherzer)有0.182打擊率，二號強投史崔斯柏格(Stephen Strasburg)還拿過銀棒獎。由於主場優勢在太空人，所以前兩戰有DH代勞，小史這次大概沒機會上場打擊(預定G6登板, 仍是太空人主場)。

太空人G4交給牛棚，G5將會是寇爾(Gerrit Cole)再戰薛爾瑟。目前2勝1負的國民如果不好好把握這一仗，之後輪回強投硬碰硬就很危險了。

(中時電子報)