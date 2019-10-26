長庚醫院趕在10月27至28日在花蓮縣舉辦的「協會盃拔河運動錦標賽暨國際拔河邀請賽」前，贊助5所偏遠國中小拔河校隊80件拔河衣，讓這些偏遠學校拔河隊穿著全新的拔河衣出賽，與全國頂尖隊伍一較高下。

好的拔河衣可讓選手在比賽或練習時，保護身體避免被拔河繩摩擦受傷，因此大都由厚重的毛巾布搭配皮革組成，一件拔河衣至少要價3000元左右，所以拔河衣的購置對偏鄉學校是所費不貲的負擔。

所以選手們都非常珍惜現有的拔河衣，能補就補、能穿就穿，一件拔河衣能穿多久就穿多久，明明一件只能穿2年的運動衣，被穿3至5年比比皆是。

為了推廣拔河運動發揚團隊精神，長庚醫療體系今年再投入約600萬元舉辦拔河訓練營及贊助偏鄉學校拔河隊，希望持續向下紮根，培育更多基層拔河選手。

由於108年協會盃室內拔河錦標賽暨2019年國際室內拔河邀請賽，將於10月27至28日在花蓮德興小巨蛋舉行，這是台灣年度拔河界的國際盛會，將有來自南韓、泰國、馬來西亞、奈及利亞與地主台灣等5國進行較量。

長庚醫院趕在比賽前，贊助宜蘭縣三星國小與三星國中、花蓮縣美崙國中與富北國中、彰化縣草湖國中，每隊16件拔河衣，讓選手有足夠的運動衣上場比賽，還可以對拉練習。

去年長庚醫院與屢獲佳績的台灣師大景美女中拔河聯隊合作舉辦拔河訓練營，並且贊助參訓選手每人1雙拔河鞋，今年繼續贊助之外、再加碼贊助偏鄉國中小校隊選手拔河衣，讓選手們可以無後顧之憂的參與訓練與比賽。

(中時電子報)