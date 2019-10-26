余苑綺(右二)直腸癌復發，22日由父親余天(左二)及母親李亞萍(左)等家人陪同至榮總複診。(粘耿豪攝)

余天、李亞萍二女兒余苑綺因直腸癌復發，她在今（26日）開始化療，余天夫妻稍早向媒體談到女兒狀況，李亞萍說到又忍不住淚崩，表示余苑綺比她堅強「她說不會在我面前掉一滴眼淚，因為她不要讓我再難過」，讓人不捨，而余祥銓稍早則曬出余苑綺住院照，透露姐姐正向抗癌心情。

余祥銓在臉書曬出余苑綺住院照，雖然余苑綺戴口罩、虛弱躺在病床上，不過余祥銓透露姐姐很堅強勇敢，在昨天住進醫院、今天開始做化療，余祥銓提到余苑綺跟醫生說：「我進來就是要進行治療的 不然要幹嘛 我還要去看小孩」，展現為母則強的正能量。

其實余苑綺2014年被診斷罹患直腸癌，她經歷12次化療終痊癒，在前年和上周迎接女兒樂樂和兒子誕生，但余苑綺生完第二胎後，卻被診斷直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散到肝、肺，余苑綺仍樂觀面對，並在住院前夕發文向一對子女喊話：「只要能陪你們一起長大，我什麼治療都不怕，加油💪」。

(中時電子報)