大政治大爆卦-無色覺醒》庶民新竹接力 遍地挺韓大聲講 14:142019/10/26 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 節目今赴新竹，讓庶民挺韓聲浪大聲講。從反送中扁成反送台，到蘇貞昌失態怒罵魔鬼，蔡英文的民進黨政府為拚選舉不則手段，說謊成常態。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #挺韓 #庶民 也許您會感興趣 推薦閱讀 超級正妹現身挺韓 網：岳父要換人了！ 08:392019/10/22 政治 從沒接過電話 韓粉怒：所有民調都假的啦！ 10:562019/10/22 政治 周錫瑋：2大現象證明韓國瑜必贏！ 08:192019/10/23 政治 挺韓青年軍街頭開講 規畫環島輔選 16:472019/10/23 政治 韓粉租市府大禮堂挺韓 侯：不會偏袒任何人 10:522019/10/24 政治 抱病挺韓 雲縣議長：韓國瑜已倒贏100萬票 12:202019/10/24 政治 7年級韓粉 研發挺韓APP 04:102019/10/25 政治要聞 藍綠拚2020差別 挺韓名嘴竟「讚」蔡英文這一點 01:402019/10/25 政治 養老金挺韓遭霸凌 庶民王奶奶一番話讓韓黑全跪了 09:172019/10/25 政治 庶民韓粉沉痛吶喊：我還能挺多久？ 11:242019/10/25 政治 政治熱門新聞 最準「民調」！謝龍介：韓蔡差距超乎想像 - 政治 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 - 政治 韓拚2020 命理師：最可怕是在1月時 - 政治 謝震武紅遍政論節目 竟讓劉寶傑好委屈 - 政治 看到這民調 韓黑議員大驚：韓真的會翻盤 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。