警方調閱監視器、戳破陳男謊言後，隨即將開槍肇事陸姓男子（黑衣者）緝捕到案。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

23日下午高雄陳姓男子左大腿中彈、至大同醫院急診，他向警方謊稱在柴山某廢棄建築物旁遭不明流彈擊中。警方事後調閱監視器，發現陳男扯謊。經查，原來是該名男子與兩名友人在鹽埕區租屋處把玩改造手槍，其中一人誤扣板機，當場打穿陳男大腿，事後兩人皆拘提到案，全案移請高雄地檢署偵辦。

警方表示，23日下午，陳男與林姓男子兩人相約來到好友陸姓男子位於鹽埕區的租屋處，3人持改造槍彈到大樓頂樓試射。當時，陸男持槍不慎擊發，子彈當場貫穿陳男左大腿，陸男、林男2人見狀，趕緊開車將陳男送至大同醫院急診室，並將車輛停放附近停車格後，轉搭乘計程車離去。

當天大同醫院急診室依程序向警方通報，警方隨即報請檢察歸指揮偵辦，與市刑大偵八隊組成專案小組共同查緝。陳男擔心遭警方追查，當時還向警方謊稱在柴山遭受流彈襲擊。但警方立刻調閱柴山一帶路口監視器，發現陳男所指的車輛根本沒有出沒在當地，立刻戳破他的謊言。

警方當晚也在醫院旁找到載送陳男的汽車，拖回分局採證，在車內找到槍枝及一組改槍工具後，陳男才坦承事實，警方也循線將林男、陸男追緝到案，也在試射的大樓頂樓發現血跡與彈殼，全案移請高雄地檢署偵辦。

(中時 )