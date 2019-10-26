前總統陳水扁26日出席一邊一國行動黨在台南舉辦的募款餐會暨簽書會，他爆料「蔡賴配」早在9月24日的蔡賴會時已成定局，稱讚兩人搭檔是民進黨一副好牌，也認為賴清德訪美時稱「政府該由人民監督而非政黨」是失言。

一邊一國行動黨在台南市立委第4選區推出林志文參選，26日中午在北區總理餐廳舉辦選舉募款餐會，請來陳水扁擔任簽書會主角。陳水扁爆料民進黨正副總統人選已決定是蔡英文搭配賴清德的「蔡賴配」，蔡英文遲未宣布，是為了觀察國民黨總統韓國瑜的副手人選底牌，「等國民黨先出牌，自己再出」。

陳水扁稱雖早聽過「蔡賴配」風聲，但直到25日有人向他證實「蔡賴配」已成定局，他對這樣的組合人選認為是很多人的期待，對民進黨整體而言絕對加分，不過他也稱賴清德必需面對不同的評價。

陳水扁說明黨內總統初選支持賴清德的理由，當初是希望黨內有競爭，同時反對已經鳴槍起跑的初選遊戲規則，中途一再修改，是違背民主價值的作法。

陳水扁對賴清德訪美的輔選行程覺得「聽不下去」，認為他向僑胞稱「要監督政黨是人民，沒有政黨在監督政黨」是失言行為，違背民主價值，他在總統任內就認為在黨與執政黨要互相競爭，執政黨有壓力，才會進步，民進黨也是從小黨監督執政黨起家。

陳水扁最終認為「蔡賴配」仍是民進黨的一副好牌，預料台灣總統大選最後一定又是藍綠對決。

(中時 )