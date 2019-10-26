中山國小的直排輪舞龍。（周麗蘭攝）

廣興國小學童展演齊眉棍。（周麗蘭攝）

永定國小學生表演絲竹樂。（周麗蘭攝）

西螺國中學生表演舞獅及太鼓。（周麗蘭攝）

東南國中音樂班的高水準演奏獲滿堂彩。（周麗蘭攝）

一年一度西螺七崁武術嘉年華會26日登場，上午以「貓踏路跑」揭開序幕，接著展演西螺、二崙、崙背三鄉鎮學生傳習的武術，也有學校展示國樂、旗隊、舞龍、舞獅的成果。

西螺七崁武術這幾年在縣府教育處刻意培養種子教師傳習下，大西螺地區三鄉鎮國中小學生都至少學過綜合套路，有些學校再衍生才藝表演。

武術的基礎是體力，「貓踏」（台語發音）路跑的典故是平埔族12、13歲少傳遞公文書時，腳程快得像風，26日貓踏路跑有數百名家長與孩子一起跑。

百年前的七崁武術，有些流派師傅武藝、曲藝兼備，路跑之後安排各校發表武術成果，各校都出動菁英以為校爭光，精彩的表演吸引民眾圍觀拍照叫好。

永定國小國樂團學生演奏「丟丟銅」，主持人退休校長林宜廷逐一介紹樂器，並請學生示範，讓現場民眾也長知識。

西螺國中校長許美珠親自帶隊，學生多才多藝，兩首太鼓演出之後，又表演旗隊、舞獅、空拳、兵器，博得滿堂彩。

東南國校長陳海屏也親自率領音樂班學生出席，該校國樂水準獲各界肯定，學生們上台表演時，剛好有兩部遊覽車客人好奇觀賞，聆聽之後大讚「真有福氣！」

位於阿善師廟附近的廣興國小學童，小小年紀勤練武術，空拳和各項兵器武術都虎虎生風，校長扈尚善到場為孩子們打氣。

二崙鄉旭光國小校長黃振崇也是七崁武術「勤習堂」的傳人，為訓練學生們身強體壯，今年起訓練全校60名學生「牽箍」，拿兵器形成包圍陣仗，並以兵器相互接觸練習「不害怕」，把武術融入生活，26日首次表演牽箍，以及「武野館」傳統的開口獅。

練武少不了要吃飯，西螺農會準備滷肉飯、貢丸湯，鎮上的大鐘嬸麵鋪熬煮麵線，犒賞演出的大大小小，而觀眾一飽眼福也大飽口福。

(中時 )