北市地下水道傳工安意外 1工人疑遭板車輾身亡 14:282019/10/26 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名陳姓工人在地下50公尺施工時，不慎發生意外傷重不治。(翻攝照片／林郁平台北報導) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名陳姓工人在地下50公尺施工時，不慎發生意外傷重不治。(翻攝照片／林郁平台北報導) 北市敦化南路26日中午12時許，在中央分隔島進行地下下水道工程時，在地下50公尺施工的一名49歲陳姓工人，疑似從正要發動的板車上不慎墜落，遭板車輾過頭部，工程單位立刻打119求援，並用吊籠先將陳男運到路面。 消防局派遣2輛水箱車、1輛救護車到場，發現陳男已失去生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。警方已到場鑑識，並通知勞檢處到場調查，以釐清意外發生原因及工安責任。 (中時 ) #工程 #板車 #工安 #工人 #意外 也許您會感興趣 推薦閱讀 海龍離岸風電統包工程 台船環海305億簽下 04:102019/10/22 產業．科技 停車場工程延宕 桃工務局長挨批 04:102019/10/22 地方新聞 19歲女兒嘆「我是個意外」信還原棄養真相：是我辜負 09:222019/10/23 娛樂 活化軍方閒置用地 高雄榮獲城市工程品質金獎 14:492019/10/23 生活 竹北東興圳景觀再造二期工程熱鬧動土 15:572019/10/23 生活 竹縣寶山鄉竹47線改善工程開工解決道路瓶頸 16:322019/10/24 生活 新北捷運環狀線初勘 結果下午7點出爐 14:102019/10/25 生活 真正的殺人兇手？ 外送員收到客傳12字心寒 14:132019/10/25 生活 日發生工人在滾筒式烘乾機裡烘死的意外 17:252019/10/25 國際 中油：桃園市「巴陵加油站下邊坡補強工程」動土 19:052019/10/25 財經 社會熱門新聞 網酸「胸比臉大」 正妹騎士現身嗆爆 - 社會 陸配離婚後留台規定 內政部鬆綁減年限 - 社會 萬華警封樓查抄42名賣淫女 業者逼打停經針接客 - 社會 荒唐！哥哥沈迷色情片 妹妹慘淪性奴逼愛203次 - 社會 內輪差又釀禍！女大學剛畢業 面試途中遭輾斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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