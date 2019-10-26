一名陳姓工人在地下50公尺施工時，不慎發生意外傷重不治。(翻攝照片／林郁平台北報導)

北市敦化南路26日中午12時許，在中央分隔島進行地下下水道工程時，在地下50公尺施工的一名49歲陳姓工人，疑似從正要發動的板車上不慎墜落，遭板車輾過頭部，工程單位立刻打119求援，並用吊籠先將陳男運到路面。

消防局派遣2輛水箱車、1輛救護車到場，發現陳男已失去生命跡象，經送醫急救後仍宣告不治。警方已到場鑑識，並通知勞檢處到場調查，以釐清意外發生原因及工安責任。

(中時 )