繼運動勵志電影《下半場》後，文策院投資的七十六号原子宣布開拍以籃球運動為題材的第二號作品、電視電影《違反校規的跳投》，找來吳念軒、宋緯恩、劉育仁、各務孝太、范姜彥豐、簡伯廷、李齊等平均身高185公分的新生代男星挑大樑主演。

該劇由七《違反校規的跳投》及台灣大哥大myVideo、電通安吉斯集團共同投資的《違反校規的跳投》，由貴金影業製作，曾以短片《FALLEN》獲高雄48小時拍片計劃首獎的新生代導演李若辳執導。11月初開鏡預計2020年Q1將於myVideo上架播出。

七十六号原子表示，有鑑於運動產業為國家經濟發展重要之一環，為此籌拍《違反校規的跳投》，也獲新北文化局及新北協拍中心大力支持，主要演員目前正在進行各種籃球與體能的集訓練，藉此也培養出好默契。

擅長以奇幻手法刻畫現實事件，畫面色彩濃烈，極具個人風格的李若辳，平日就熱愛運動及動漫，接下以籃球為題材的青春校園片《違反校規的跳投》，除了深受片中主角們如何經由籃球運動找到個人成長意義及追尋夢想而感動外，也在陪伴主演群練球時，再次重溫了學生時代馳騁球場的美好時光。

對於7位將在劇中飾演恆星高中籃球隊員的年輕演員，李若辳表示：「無論外表和體能還是內在，都是新生代男演員中，非常耀眼的存在，他們需要一個機會發光，希望大家一起期待他們亮眼的演出。」

已經展開籃球密集訓練的7位男星各有來頭，其中，吳念軒曾以《紅衣小女孩2》、《翻牆的記憶》分別入圍金馬獎最佳新演員奬及金鐘獎最佳男配角獎，劉育仁曾參與電影《下半場》的、宋緯恩是「高校劇」專業戶，演過《料理高校生》等3部校園戲劇。范姜彥豐與參與電影《下半場》演出的各務孝太是台日混血兒，而李齊、簡柏廷都是從小學音樂的小提琴家。

(旺報 )