政府帶頭拚經濟，行政院副院長26日出席中華民國工商協進會午餐會，產業界肯定近年來投資回流帶動發展，但期許政府能重新檢討一例一修政策、讓產業能彈性加班，也盼研議核二、核三延役，讓供電穩定。陳其邁則回應，即便核能如期除役，備用電力仍可維持15％。

中華民國工商協進會中部午餐會26日在金典酒店舉辦，陳其邁與產業代表面對面溝通，他表示，今年台灣經濟成長率可達2.46％、位居亞洲四小龍首位，明年預估經濟成長2.58％，預計明年將是台商對台投資大爆發的一年。

中華民國工商協進會理事長林伯豐致詞時表示，中美貿易戰爭10月初雖趨於緩和，但短時間內不會平息，加上美歐、日韓貿易衝突，間接都影響台灣產業出口表現，今年1至9月就衰退2.5％，盼政府能協助企業轉型升級。

林伯豐強調，整府推動租稅優惠等措施，帶6500億投資金額，為吸引更多台商返台加碼投資，盼在電力供應上提供協助，地方政府為減少燃煤發電、陸續制定嚴格管制措施，中央若能重新研議核二、核三延役事宜，不但能降低排碳、也可穩定電力。另也希望政府檢討一例一休制度，能依產業特性給予彈性、解決加班與人力不足問題。

對於一例一休問題，陳其邁未具體回應，他表示，最近觀測產業供電、用電情況，備轉電力約可維持10至15％，保證即便核能如期退役的情況下，備用電力仍可維持15％。

(中時 )