今年6歲的網紅「胖球」，圓滾滾身材加上療癒歌聲，臉書粉專「胖球人生」更吸引8萬多名粉絲按讚追蹤，她和4歲妹妹「斯拉」在YouTube頻道「播蝦」擁有專屬節目「胖球&斯拉診療室」，首集邀請金曲歌后艾怡良擔任特別來賓，3人大玩走秀，胖球時尚女模天賦大噴發，狂和艾怡良搶鏡頭，艾怡良則反將一軍，用外套將胖球蓋住，心機喊「這就是演藝圈」笑翻現場工作人員。

胖球在節目中戴眼鏡、穿白袍化身「胖球醫師」，與扮成護士的斯拉為每一集特別來賓解除疑難雜症。艾怡良透露，過去自己曾被誤認男扮女裝，「早上扛瓦斯、下班後化妝去唱歌」，讓她很苦惱，但胖球和斯拉幫她突破盲點，一句「喜歡自己就好」，就算被誤認是變裝皇后也沒關係，讓艾怡良瞬間恢復自信。

「胖球&斯拉診療室」首集來賓是艾怡良（中），左為胖球、右為斯拉。（索尼音樂提供）

艾怡良錄完也說「自己被胖球和斯拉療癒了」，從胖球導讀的故事書裡，學到「一定要好好愛自己、要從自己發光」，她也從胖球和斯拉身上看到這種特質。也大讚兩個小女娃是「發光體」，不是一般的明星小孩，而保有純真的心。

艾怡良透露，胖球是感性的孩子，從小會去艾怡良簽唱會、也去看她錄音，聽到艾怡良的歌也會跟著哭，相較妹妹斯拉則比較酷，不會特意裝可愛，「這兩個小女生在一個很健康的家庭裡面受到很好的教育和影響，然後她們也正在影響著身邊的大人們。」胖球首發單曲〈假的假的〉舞曲已數位上架，找來4歲妹妹斯拉特別獻聲。「播蝦」YouTube頻道將會持續推出不同型態的節目，以及更多無厘頭的趣味影片，歡迎網友訂閱收看。

(中時 )